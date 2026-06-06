Crossfire Vorschau: That's No Moon hat ambitionierte Ideen, aber reichen sie aus?

In einer Branche mit häufigen Leaks und Lockerungen ist es tatsächlich ziemlich spannend, wenn ein Entwickler es schafft, aus eigenem Antrieb eine Ankündigung zu machen und dabei den Zuschauer zu überraschen. Als jemand, der heutzutage mit allem rund um Videospiele vertraut ist, sind solche Ankündigungen selten, aber die Enthüllung des Debütprojekts von Entwickler That's No Moon hat mich etwas überrascht.

Für diejenigen, die es nicht wissen: That's No Moon ist ein Studio mit Sitz in Los Angeles, das vor einigen Jahren von einer Gruppe von Personen gegründet wurde, die mit den Herausforderungen bei der Entwicklung von Call of Duty, God of War und anderen großen AAA-Franchises vertraut sind. Die Mission des Studios war immer, "eine neue Generation von narrativ getriebenen, genreprägenden interaktiven Erlebnissen zu schaffen", und das gilt sicherlich für das betreffende Spiel, von dem ich den Luxus hatte, mehr davon durch eine Enthüllung hinter verschlossenen Türen zu sehen.

Ehrgeizig, aufregend, mutig, innovativ, filmisch, bodenständig, prestigeträchtig – all das wurden in der Präsentation verwendet, die von den Hauptentwicklern von That's No Moon geleitet wurde, als sie erklärten, was sie liefern wollten und wie sie es angehen. Interessanterweise wurde der eigentliche Name und die Identität des betreffenden Spiels in einem beträchtlichen Teil der BCD-Präsentation nicht enthüllt, aus einem Grund, den ich bald verstand, als der Titel geteilt wurde.

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Crossfire. Ja, That's No Moon arbeitet mit Smilegate zusammen, um ein neues Kapitel in der langjährigen Actionreihe zu schaffen, und erst als ich den Namen hörte, wurde mir klar, warum das Studio wahrscheinlich etwas zögerte, die Präsentation mit Namen und Logo in der Mitte der Bühne zu beginnen. Trotz seiner Reichweite und Optionen hat Crossfire im Vergleich zu etablierten filmischen Militär-Shooter-Serien wie Call of Duty und Battlefield immer Schwierigkeiten gehabt, weshalb es etwas mutig ist, dass das bevorstehende Spiel sich so mutig damit identifiziert. Es mag etwas voreingenommen sein, aber es wird einige Leute geben, die den Namen Crossfire hören und den metaphorischen Schlummerknopf drücken, also hat That's No Moon das Zeug dazu, Crossfire zu einer echten titanischen Reihe zu machen?

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Während das bisher gezeigte Gameplay minimal war, hat That's No Moon definitiv eine Vision, die es zu feiern lohnt. Dieses kommende Spiel ist ein einzelspielerbasiertes, charaktergetriebenes narratives Action-Erlebnis, bei dem das Ziel ist, eine "geschriebene Geschichte" zu liefern, bodenständige Kämpfe mit "hoher Tödlichkeit" und einem "schleichenden" Ansatz, filmische Momente, fehlerhafte, aber nachvollziehbare Charaktere und all das ohne die Belastungen von Live-Service-Features oder überhaupt irgendeiner Form von Mehrspieler- oder Koop-Systemen. Dies ist ein echtes Einzelspieler-Abenteuer, das man jeweils für eine Person erleben kann, und das ist heutzutage eine mutige Entscheidung, die ich unterstützen kann. Dank an Smilegate für die Unterstützung von That's No Moon bei diesem Projekt.

Die Prämisse folgt einer Figur namens Layla Qassem, die als Auftragskillerin gilt, der um jeden Preis Fortschritt erzielen will. Layla befindet sich in einem scheinbar nahöstlichen Setting und hat mit menschlichen Bedrohungen zu kämpfen – aus einem Grund, den ich nicht genau benennen kann, da That's No Moon sehr geheimnisvoll über die Handlung von Crossfire war. Uns wurde gesagt, dass Layla von einer Figur namens Delroy Cross unterstützt wird, einer zurückhaltenderen Person, die für Institutionen kämpft und Stabilität in erster Linie anstrebt, was für Layla zu einem polarisierenden Charakterarchetyp macht. Es versteht sich von selbst, dass diese beiden nicht miteinander auskommen, aber sie arbeiten in Crossfire zusammen, um ein Problem zu lösen, das eine Art Sci-Fi-ähnliche Krankheit beinhaltet.

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Was das eigentliche Gameplay angeht, so bot That's No Moon nur einen kurzen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet, und zeigte vor allem, wie Layla in einem offenen Bereich über Felsen kriecht, wo sie Bedrohungen ausweichen, Gegner lautlos ausschalten und sonst eine gefährliche Begegnung überleben muss. Im Großen und Ganzen spielt sich das Spiel wie ein traditionelleres Stealth-Actionspiel, bei dem man wählen kann, wie man die Aufgabe meistert, elegant um patrouillierende Gegner schlängelt, sie leise durch Takedowns ausschaltet, sie mit geworfenen Gegenständen ablenkt und dann, falls alles auseinanderfällt, mit Waffen und lauter Gewalt schnell alles festlegt. Wo That's No Moon etwas aufmischen will, ist die Nutzung der vollen Fähigkeiten von Unreal Engine 5 und wie diese durch die Nanites-Technologie komplexere Umgebungen schaffen kann, sie effektiv mit Lumen beleuchtet und neue Wege für Charaktere bietet, sich durch dieses fortschrittliche Gelände zu bewegen.

Großer Wert wurde darauf gelegt, dass reale Umgebungen kaum jemals flach sind und wie Felsen in unbeholfenen Formen herausragen, die nicht annähernd zur kastenartigen Ästhetik von Deckung in Videospielen passen. Die Lösung von No Moon ist es, weniger starre und vorhersehbare Umgebungen zu gestalten und dies mit einer neuen Bewegungs- und Deckungsmechanik zu untermauern, die die militärische Technik der Defilade widerspiegelt, bei der ein Soldat seine Position an die aktuelle Deckung ändert. Effektiv ist es flüssiger und authentischer, Deckung zu suchen und Sichtlinie zu vermeiden, denn wenn Layla vom Bauchliegenden zu halb liegenden, hockend, halb stehenden übergeht, versteht man das Wesentliche, während sie zwischen Deckung unterschiedlicher Höhe und Form wechselt. In der Praxis sieht alles ziemlich elegant und geschmeidig aus, wie eine echte Weiterentwicklung des Konzepts, aber die große Frage ist, ob diese eine Entwicklung ausreichen wird, um Crossfire als etwas wirklich, wirklich Besonderes hervorzuheben.

Es mag etwas hart erscheinen, das auf so triviale Weise zu reduzieren, aber es ist trotzdem ein Crossfire modernes Militär-Shooter-Spiel, was bedeutet, dass wir viele braune und felsige Umgebungen bekamen, während wir vertraute Stealth-Action-Herausforderungen und das Bewegen durch Zonen auf eine vertraute Weise bekamen, ähnlich wie Lara Croft gut bewaffnete Gegnerbedrohungen angeht. Mir fiel auf, wie Crossfire in einigen seiner übergeordneten Ideen traditionell wirkte, sie dann aber mit diesem innovativeren Flair aufpeppt – ein bisschen so, als würde man die Bewegungssuite und das Geländedesign von Death Stranding in ein Metal Gear-Spiel einbauen. Hier gibt es eine Idee, aber reicht das aus, um Crossfire in den Augen der Verbraucher wirklich einzigartig wirken zu lassen?

Abgesehen davon wirkt Crossfire Premium, da es mit echten erstklassigen Grafiken und Grafiken ausgestattet ist. That's No Moon hat auch offensichtlich Zeit damit verbracht, an einem flufflosen HUD und UI zu arbeiten, und das merkt man mit einer überladenen Anzeige, die die Action hervorhebt und gedeihen lässt. All die Versprechen von "prestigeträchtigem Storytelling" und dem Angebot eines "filmischen taktischen Action-Adventures" – all das scheint diese Punkte einzuhalten, und hoffentlich wird es gleichzeitig gelingen, eine "narrative Neuinterpretation" von Crossfire zu sein – ein echter Wendepunkt, der den Makel von CrossfireX und seinem ebenso düsteren Einzelspieler-Teil auslöschen kann.

Es gibt also eine Vision für dieses Spiel, und die Art, wie die Entwickler über Crossfire sprechen, gibt dir das Vertrauen, dass daraus letztlich etwas Besonderes werden kann. Der Haupthinweis ist, dass wir das Spiel bisher einfach kaum gesehen haben. Wir müssen mehr sehen, wir müssen mehr über die Handlung erfahren, wir müssen sehen, ob That's No Moon auf seinen ehrgeizigen Ideen aufbauen und sie über nur interessante Features hinaus weiterentwickeln kann. Wenn es gelingt, jedes Kriterium abzuhaken, wird Crossfire in den kommenden Jahren eines, das man für Action-Adventure-Fans im Auge behalten sollte.