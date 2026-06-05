Crossfire auf dem Summer Game Fest angekündigt, konzipiert als "Premium-Einzelspieler-Erlebnis"

Wie üblich war die jährliche Summer Game Fest-Präsentation vollgepackt mit wichtigen Ankündigungen und Neuigkeiten. Zu diesem Zeitpunkt war ein solcher Entwickler, der anwesend war, That's No Moon, ein Team aus Call of Duty- und God of War-Veteranen, das ihr Debütprojekt enthüllte: ein "Premium-Einzelspieler-Erlebnis", das darauf abzielt, die Identität der Spieleserie, für die sie einen Titel entwickelt, neu zu definieren.

Die betreffende Serie ist Crossfire, wobei dieses Spiel auch einfach als Crossfire bekannt ist. Es handelt sich um ein "Third-Person-Tactical-Action-Adventure-Spiel", ein Projekt, das darauf abzielt, "einen eindrucksvollen filmischen Thriller mit bodenständigem, innovativem Stealth-Kampf" zu verbinden.

Die Geschichte ist derzeit weitgehend offen, aber wir wissen, dass sie sich um die Figuren Layla und Cross dreht, gespielt von Claudia Doumit aus The Boys (interessanterweise wurde ihr Co-Star und Ehemann Jack Quaid kürzlich ebenfalls in God of War: Laufey bestätigt) und Ricky Whittle aus American Gods. Diese beiden Figuren werden als "feindliche Operatoren beschrieben, die eine angespannte Allianz schmieden müssen, um einer tödlichen existenziellen Bedrohung zu entkommen."

Die Pressemitteilung der Ankündigung fügt hinzu, dass das Ethos von Crossfire darin besteht, "ein Erlebnis zu bieten, das genre-neuartiges Gameplay und branchenführende Performance-Capture-Technologie zeigt, um die Geschichte zum Leben zu erwecken." Zu diesem Zweck wird uns gesagt, wir sollen mit einer "genre-neu-erfindenden" neuen Mechanik namens Adaptive Cover rechnen, bei der Layla ihre Haltung im Spiel anpasst, um auf das Gelände und die Gegner um sie herum zu reagieren. alles, damit sie das Gelände nutzen kann, um "hochgradig tödliche Feinde auszutricksen und auszumanövrieren" und ansonsten in einer "beispiellosen, spannungsgeladenen und realistischen Erfahrung" zu existieren.

Was That's No Moon mit Crossfire erreichen möchte, sagte Chief Creative Officer Taylor Kurosaki: "Wir haben dieses Studio mit dem Ziel gegründet, erstklassige Einzelspieler-Erlebnisse zu bieten; darauf haben viele von uns ihre gesamte Karriere aufgebaut. Mit Crossfire hoffen wir, der Welt zu zeigen, dass unser Team eine seltene Kombination aus Tradition und Vision besitzt, um genau das zu erreichen."

Crossfire wird auf PC, PS5 und Xbox Series X/S an einem unbekannten Datum erscheinen. Mehr zum Spiel findest du in unserer brandneuen Vorschau, basierend auf Informationen aus einer aktuellen Präsentation des Spiels, die von That's No Moon durchgeführt wurde.