Crosscode dank Game Pass beliebter auf Xbox, als auf PS4 und Switch zusammen

Vor wenigen Wochen ist das deutsche Rollenspiel Crosscode auf Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erschienen. In einem Interview mit dem Podcast "Duel Screens" lobte Entwickler Felix Klein das starke Interesse der Xbox-Community an dem Titel. Zur Überraschung aller habe sich das Game auf dem Konsolensystem von Microsoft nämlich am stärksten verbreitet, was aller Wahrscheinlichkeit daran liegt, dass Abonnenten des Xbox-Game-Passes es im Zuge ihrer zahlungspflichtigen Mitgliedschaft spielen können:

"Crosscode war eines der ersten Spiele, die im Rahmen des Game-Passes für PC veröffentlicht wurden. Nicht viele Leute spielen das Spiel im [Abo auf dem] PC, was möglicherweise daran liegt, dass im Windows Store [nicht viel gespielt wird]. Auf jeden Fall spielen die Menschen über den Xbox Game Pass auf der Xbox. Wir sind eigentlich ziemlich überrascht, wie viele Personen dort [unterwegs sind]. [...] Ich denke, dass in diesem Moment mehr Leute über den Xbox Game Pass spielen, als auf Nintendo Switch und Playstation 4 zusammen. Das habe ich nicht kommen sehen."

In Anbetracht der nicht gerade kleinen Spielbibliothek des Xbox-Game-Passes ist das natürlich eine umso interessantere Leistung. Das umfangreiche Rollenspiel solltet ihr euch unbedingt mal anschauen.