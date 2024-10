Cronos: The New Dawn könnte ein Franchise für Bloober Team werden

HQ

Zähle nie deine Hühner, bevor sie schlüpfen, wie man so schön sagt, aber da Bloober Team gerade ein goldenes Ei im Silent Hill 2 Remake gefunden hat, scheint das Studio ziemlich zuversichtlich zu sein, was seine Leistung angeht. Das nächste Projekt ist Cronos: The New Dawn, und bevor das erste Spiel überhaupt veröffentlicht wurde, gibt es Pläne für weitere.

Im Gespräch mit IGN deutete Game Director Wojciech Piejko an, dass dieser Titel der Beginn einer neuen Franchise sein könnte. "Ja, wir haben Pläne für Cronos", sagte er, als er nach möglichen Fortsetzungen gefragt wurde. Im selben Interview verrieten die Entwickler auch, dass das Spiel von anderen Horror-Hits wie Resident Evil, Dead Space und Alan Wake inspiriert ist.

Cronos: The New Dawn spielt in einer Version Polens, die in der Zukunft in ein Ödland verwandelt wurde, du spielst einen Zeitreisenden, der dieses Ödland betreten muss, um dich in die retro-futuristische Ära der 1980er Jahre zurückzuversetzen.