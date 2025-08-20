Cronos: The New Dawn Highlights von Action und Horror im Gamescom-Showcase

HQ

Das nächste Survival-Horror-Projekt von Bloober Team, Cronos: The New Dawn, hat auf der diesjährigen Gamescom einen frischen Look erhalten. Der neue Trailer mit dem Titel "A New Breed of Horror" zeigte eine dunkle und beklemmende Welt voller feindlicher Kreaturen, spannender Erkundungen und rasanter Kämpfe. Das Filmmaterial suggeriert eine Mischung aus klassischer Survival-Horror-Atmosphäre mit moderneren Action-Elementen, um ein Erlebnis zu bieten, das sowohl Fans von psychologischen Schrecken als auch diejenigen anspricht, die etwas Dynamischeres suchen.

Die Geschichte teasert eine zeitverändernde Reise durch das Ödland von New Dawn an, bei der das Überleben mit Anpassung und gelegentlicher Hilfe von seltsamen Verbündeten verbunden ist, denen man auf dem Weg begegnet. Bloober Team, bekannt für Titel wie Layers of Fear und The Medium, scheint in kampforientierteres Territorium vorzudringen, während es seinen charakteristischen Fokus auf beunruhigendem Horror beibehält.

Bist du bereit für Cronos?