Cronos: The New Dawn hat seine Entwicklungskosten zurückgeholt

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In einer Pressemitteilung hat der Entwickler Bloober Team bekannt gegeben, dass Cronos: The New Dawn offiziell seine Produktionskosten zurückgeholt hat und das Spiel nun lediglich Gewinn für das polnische Team generiert.

Nach dem Launch im September 2025 war das Spiel in weniger als 10 Monaten so erfolgreich, dass Bloober Team in absehbarer Zeit einfach Gewinne daraus erzielt – was auch zu einem ausgezeichneten Zeitpunkt liegt, wenn man die Lazarus-Erweiterung in Betracht zieht, die diesen Herbst erscheinen wird.

Über diese Leistung sagte Piotr Babieno, CEO des Bloober Teams, Folgendes (nach Übersetzung): "Wir zweifelten nicht daran, dass dieser Moment kommen würde, denn das Spiel wurde von Rezensenten und Spielern unglaublich gut aufgenommen. Wir haben Cronos' Durchbruch in neun Monaten erreicht, was wir angesichts des enormen Umfangs dieses Vorhabens als Erfolg betrachten.

"Wir glauben, dass dies erst der Anfang des Erfolgs dieser Marke ist. Später in diesem Jahr werden wir den ersten DLC in der Geschichte von Bloober Team präsentieren: Cronos: Lazarus. Dieses Debüt sollte sich aus offensichtlichen Gründen positiv auf den Verkauf von Cronos: The New Dawn auswirken. Der heutige Spielemarkt ist einer der herausforderndsten. Neue Marken aufzubauen ist viel schwieriger als noch vor ein paar Jahren. In dieser schwierigen Zeit ist es uns gelungen, die Grundlagen für etwas zu legen, das das Potenzial hat, eines der wichtigsten IPs in unserem Portfolio zu werden."

Wenn du Cronos: The New Dawn noch nicht gespielt hast, verpasse nicht unsere spezielle Rezension, um zu sehen, warum der Survival-Horror-Titel in deinem Backlog sein sollte.