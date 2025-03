Cronos: The New Dawn Gezeigt in der neuen Vorschau mit viel Gameplay

HQ

Wir wissen immer noch nicht, wann Cronos: The New Dawn veröffentlicht wird, aber wir wissen, dass wir offiziell interessiert sind, denn nur wenige Entwickler haben das gleiche Händchen für schaurigen Horror wie das polnische Bloober Team, wie sie letzten Herbst mit der Veröffentlichung des Silent Hill 2 Remakes bewiesen haben.

Cronos: The New Dawn spielt in einer Version Polens, die in der Zukunft in ein Ödland verwandelt wurde, und du spielst als Zeitreisender, der dieses Ödland betreten muss, um in die retrofuturistische Ära der 1980er Jahre zurückzureisen. Eine interessante Prämisse, die durch ein ebenso interessantes Gameplay untermauert zu werden scheint, und jetzt haben die Entwickler einen neuen, sehr kurzen Trailer gepostet, der diese Behauptung beweist.

Schauen Sie es sich unten an. Cronos: The New Dawn wird zu einem nicht genannten Datum im Jahr 2025 erscheinen und für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X erscheinen.