Crocs und South Park überschneiden sich im Schuhsortiment

Crocs hat sein neuestes Crossover vorgestellt, denn der Schuhhersteller wird sich mit South Park zusammentun, um eine Reihe von Schuhen herzustellen, die der langjährigen Comedy-Serie gewidmet sind.

Das Sortiment umfasst eine Reihe von Clog -Optionen und auch eine viel breitere Palette von Abzeichen, und was Sie erwartet, die Clogs umfassen Designs, die auf Randy Marsh, Towelie, Cartman, Kenny zugeschnitten sind, und einen allgemeineren South Park -Stil, während die Abzeichen Stan enthalten, Kenny, Cartman, Kyle, Butters, Randy, Tolkien, Chef, Wendy und dann zwei Sammlungen für die Hauptkinder und dann auch die Goth Kids.

Die Kollektion wird bereits im Laufe dieser Woche, ab dem 12. September, in den Verkauf gehen, und das Clogs kostet potenzielle Käufer jeweils 69,99 £, während die einzelnen Abzeichen für 5,99 £ und die Fünferpacks für 18,99 £ verkauft werden.

Welche South Park Clog fügen Sie Ihrer Sammlung hinzu?

