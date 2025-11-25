Crocs hat eine neue Videospiel-Kollaboration angekündigt

HQ

Crocs setzt seine Kollaborationen fort, die sich um seine oft kritisierten, aber äußerst bequemen Plastik-Klumpen drehen. Diesmal geht es nicht um eine Figur oder eine besonders relevante Marke, sondern um eine Konsole, die 2026 ihr 25-jähriges Jubiläum feiern wird: Xbox.

Die Schuhe erscheinen heute, am 25. November, sind zum Zeitpunkt des Schreibens jedoch nur vorbestellbar. Es handelt sich um ein schwarzes Modell, das eindeutig inspiriert von den Xbox Series S/X-Controllern entworfen wurde – komplett mit Jibbitz-Dekorationen wie Tasten, Steuerkreuzen und Analogsticks. Um das Ganze noch besser zu machen, gibt es fünf weitere Designs, die separat erhältlich sind, darunter Master Chief und Sea of Thieves-Motive. Die Schuhe werden wie folgt beschrieben:

"Die Xbox-Sammlung hat gerade einen exklusiven Classic Clog-Stil veröffentlicht, der speziell für Spieler entwickelt wurde. Wer links oder rechts spielt, jeder Schuh interpretiert den ikonischen Xbox-Controller mit festen Tasten und Joysticks neu, perfekt für den Couch-Koop. Laden Sie das Spiel, diese Crocs-Schuhe sind zum Ablehnen gemacht."

Weihnachten steht vor der Tür, und du hast diese Schönheiten und die zusätzlichen Jibbitz-Charme offensichtlich verdient. Hier können Sie Ihr Interesse anmelden und mehr lesen sowie die Jibbitz-Zubehörteile hier anschauen.