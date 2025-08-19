Crocs arbeitet mit der NFL zusammen, um offizielle Clogs zu entwickeln

HQ

Die NFL-Saison 2025/26 hat technisch gesehen begonnen, aber der eigentliche Hauptlauf der Spiele beginnt erst Anfang September. Zu diesem Anlass haben sich die NFL und die Crocs zusammengetan, um eine Reihe offizieller Clogs anzukündigen, die sich auf jedes der verschiedenen Franchises beziehen.

Zu Beginn wird es jedoch nur 14 Teams geben, aber es ist geplant, in der kommenden Saison auf die gesamte Liste von 32 Teams zu erweitern. Jeder der Clogs ist so gestaltet und gestylt, dass er zur Farbpalette des Teams passt und eine Anspielung auf dieses Team aufweist, zum Beispiel mit der Option Chicago Bears mit pelzigen Krallen, die aus dem Schuh herausragen, während die Alternative Miami Dolphins echte Rückenflossen hat.

Jedes der Teams hat auch eine Reihe von Jibbitz Abzeichenoptionen, die Sie ergattern und mit denen Sie Ihre Clogs weiter anpassen können, und obwohl dies eine großartige Möglichkeit zu sein scheint, Ihre Unterstützung für Ihr Lieblingsteam zu zeigen, bevor die Saison tatsächlich beginnt, sollte beachtet werden, dass diese Schuhe alles andere als billig sind. wobei jeder im Einzelhandel 84,99 $ kostet (und zusätzlich 4,99 $ für die Logo-Abzeichen).

Der Deal, der zwischen der NFL und Crocs abgeschlossen wurde, wird ebenfalls als mehrjähriger Vertrag angesehen, was bedeutet, dass wir in den kommenden Jahren mit weiteren Ergänzungen in diesem Bereich rechnen sollten.

