Croc: Legend of the Gobbos startet im April

HQ

Entwickler Argonaut Games hat gerade angekündigt, dass Croc: Legend of the Gobbos in Kürze erscheinen wird. Die überarbeitete Version des beliebten Plattformers wird bereits nächsten Monat auf PC und Konsolen erscheinen, am 2. April, um genau zu sein, und in diesem Sinne haben wir einen Trailer zum Veröffentlichungsdatum, den wir uns ansehen können.

HQ

Diese Version des Spiels, die über GOG, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch für PC erscheint, bietet eine verbesserte Grafik, aktualisierte Verbesserungen der Lebensqualität und eine Sammlung neuer Ergänzungen, von denen uns gesagt wurde, dass sie "langjährige Fans und neue Spieler gleichermaßen begeistern werden".

Es bietet eine ausgefeilte Spielmechanik, ein modernes Steuerungs- und Kamerasystem, HD-Grafiken, eine vollständige Crocipedia, die als digitales Museum für das Spiel dient, und auch die ursprüngliche Geschichte, was bedeutet, dass du wunderbare Levels bewältigen, Feinde besiegen, skurrile Rätsel lösen und schließlich das schreckliche Baron Dante überwinden musst, um Crocs Familie zu retten.

Der Gründer von Argonaut, Jez San, sagte über diese Remastered-Version: "Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, den Charme und die Nostalgie des Originalspiels zu bewahren und gleichzeitig moderne Verbesserungen einzuführen, die es auf den heutigen Konsolen und PCs noch unterhaltsamer machen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in die Welt von Croc eintauchen und die Magie erneut erleben."

Werden Sie im April Croc: Legend of the Gobbos auschecken?