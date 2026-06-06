Croakwood bringt diesen Winter entspannten Stadtbau auf PC

Wolltest du jemals eine gemütliche Stadt für Frösche aller Art bauen? Falls ja, könnte Texel Raptors Croakwood ein Auge darauf haben, besonders da gerade bekannt wurde, dass das Spiel kurz vor der Veröffentlichung steht.

Wie in der Wholesome Games Showcase erwähnt, wird Croakwood irgendwann im Winter auf dem PC erscheinen. Es gibt noch kein festes Datum zu nennen, was bedeutet, dass es Ende 2026 oder Anfang 2027 sein könnte, aber eines ist sicher: Der Early-Access-Titel wird früher als später seine Türen öffnen.

Für alle, die neugierig sind, worum es bei Croakwood geht: Das Projekt dreht sich ganz darum, eine gemütliche Stadt für Frösche von Grund auf zu bauen, während man dabei einen geheimnisvollen Wald erkundet und unterwegs skurrile Charaktere trifft.

Sehen Sie sich unten einige Bilder von Croakwood an.