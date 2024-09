Critter Café Hands-On Vorschau: Ihr Haustier kann endlich anfangen, bei der Miete zu helfen

HQ

Wie ihr vielleicht in meinen Vorschauen zu Floatopia und Tavern Keeper erkennen könnt, wisst ihr wahrscheinlich, dass ich mir im Laufe der Gamescom einige gemütliche Spiele vorgenommen habe. Normalerweise bin ich kein Freund von gemütlichen Spielen, aber da sie mir die Möglichkeit gaben, mich inmitten des schnellen Tempos eines normalen Gamescom-Tages zu entspannen, kann ich nicht sagen, dass sie nicht willkommen waren.

Neben dem Spielen von Deathsprint 66 konnte ich sehen, was Sumo Newcastle sonst noch vorhatte, und wie Deathsprint 66 Game Director Andrew Williams erzählte, scheint es definitiv eine Barbenheimer-Situation im Studio zu geben. Auf der einen Seite hast du mit Deathsprint 66 den ultimativen Death-Racing-Simulator, und auf der anderen Seite hast du eines der süßesten Spiele, die wir je in Critter Café gesehen haben.

In Critter Café rettest du mythische Bestien vor Anomalien, die sich in deiner ruhigen Stadt auftun, um sie in einen sicheren Hafen zu bringen, während du sie auch gelegentlich in deinem Café arbeiten lässt. Es ist erwähnenswert, dass du diese Kreaturen nicht einfach schnappst und sie zwingst, dir kostenlose Arbeit zu geben. Wenn sie nicht bei der Arbeit sind, leben die Tiere in ihrem eigenen geräumigen Lebensraum, wo man mit ihnen spielen, sie füttern und sie einfach ihrer Arbeit nachgehen lassen kann. Ich stellte es mir als den ultimativen Pausenraum vor und konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen, als ich Bilder von einem winzigen vogelähnlichen Wesen mit Bohnen als Augen heraufbeschwörte, das an einer Zigarette paffte, die Minuten zählte, bis es wieder Schicht hatte, und über einen Urlaub auf Korfu plauderte.

Wenn deine Viecher nicht von alleine chillen, kannst du sie an einem von zwei Orten finden. Entweder eine Anomalie oder eine Insel. Lassen Sie uns zuerst die Anomalien angehen. Hier wird Critter Café eher zu einem Abenteuer-Puzzler, da du eine einfache, aber unterhaltsame Reihe von Hindernissen erhältst, die du mit den dir zur Verfügung stehenden Werkzeugen überwinden kannst. Da wir zu Beginn des Spiels waren, erhielten wir einen Hammer, mit dem wir einige Kristalle knacken und Steine an ihren Platz bewegen konnten, so dass wir uns auf die Suche nach einem neuen Viech machen konnten. Bevor du dich auf eine Anomalie bestürzt, musst du sie in der gemütlichen Stadt finden, in der sich dein Café befindet, was dir die Möglichkeit gibt, deine Umgebung ein wenig besser kennenzulernen und deine skurrile Laufanimation zu nutzen.

Auf dem Weg zum Café werden Ihre Viecher hauptsächlich für besondere Anlässe verwendet. Bestimmte Gruppen werden versuchen, das Café für die Nacht zu mieten, und haben bestimmte Anforderungen an das Tier, das sie sehen möchten. Vielleicht möchten sie einen langen Schwanz oder Streifen oder eine bestimmte Farbe. Sie müssen auch die Möbel und die Einrichtung auf ihre Wünsche abstimmen. In unserer Sitzung hatten wir eine Gruppe von Leuten, die einen Filmabend wollten, also stellten wir eine Platte mit Popcorn und anderen Snacks auf und sortierten ihnen das grüne Sofa, das sie wollten. Es ist einfach, aber Critter Café möchte nicht zu viel von seinen Spielern verlangen, sondern zieht es vor, ihnen eine viel gesündere Sicht auf das Gastgewerbe zu geben. Sie werden keine Kunden finden, die auf ihre Uhren tippen oder tun, weil Sie die fünfte Seite vergessen haben, die sie in ihrer riesigen Bestellung hinzugefügt haben.

Wenn du das Café tagsüber betreibst, hast du vielleicht nicht einmal ein Viech zur Hand und nimmst stattdessen nur an einem der wenigen Minispiele teil, um Kuchenstücke, Tassen Tee und andere kleine Häppchen für deine Kunden zu ergattern. Auch hier gilt: Sie haben zwar ein Zeitlimit, um Dinge zu erledigen, aber es gibt keine wirkliche Strafe, wenn Sie nur mit ein paar Kunden zu tun haben. Und wenn du eines der Minispiele vermasselst, wirst du auch hier nicht mit der zitternden Faust eines Kunden konfrontiert. Es geht mehr darum, das Positive zu belohnen, als das Negative zu bestrafen, was sicherlich zur gemütlichen Atmosphäre von Critter Café passt.

Anstatt sich nur auf die Idee zu stützen, was wäre, wenn Katzencafés stattdessen Fabelwesen hätten, hat Critter Café viele Beine, auf denen es stehen kann. Es ist teils Lebenssimulation, teils Abenteuerspiel, teils Kreaturensammler, und all diese Teile fügen sich zu einem interessanten Ganzen zusammen. Es wird interessant sein zu sehen, wie viel Tiefe diese Mechaniken haben, wenn man Stunden in Critter Café investiert, aber in der kurzen Zeit, die wir damit hatten, spielte es sich wie beabsichtigt. Gesund, gemütlich und skurril.