Critical Role über die Erkundung weiterer Geschichten über Vox Machina hinaus: "Ich denke, wir würden eine animierte Version von allem machen, was wir gemacht haben."

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Morgen erscheint endlich die sehnsüchtig erwartete (und gefürchtete) vierte Staffel von The Legend of Vox Machina, der Prime-Video-Animationsserie, die auf der ersten Kampagne von Critical Role basiert. Diese vierte Episodenreihe markiert auch den Anfang vom Ende der Serie, da bestätigt wurde, dass auch die fünfte Staffel die Geschichte ihrer D&D-Abenteuergruppe abschließen wird.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine weiteren Geschichten mehr geben wird, die von Matt Mercer und seiner Spielergruppe erschaffen werden, bestehend aus Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Sam Riegel, Travis Willingham, Laura Bailey und Marisha Ray. Wir haben bereits den Beginn eines neuen Abenteuers mit der ersten Staffel von The Mighty Nein gesehen, aber es werden noch viele weitere Geschichten in Critical Role folgen. Gibt es Platz für neue Geschichten? Um eventuelle Zweifel auszuräumen, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, die Critical Role-Besetzung zu interviewen – ein Interview, das Sie unten ansehen können – und ihnen die Frage zu stellen.

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Als wir die Darsteller fragten, ob sie sich trauen würden, Nebenhandlungen anzugehen, die später in One-Shots (wie Grogs Rettung) in zukünftigen Adaptionen gelöst werden, ließ Critical Roles CEO und Schauspieler Travis Willingham die Tür für die Idee weit offen:

"Wenn es nach uns ginge, würden wir, glaube ich, eine animierte Version von allem, was wir je gemacht haben, machen. Wir sind auch große Anime-Fans. Wir können das animieren. Wenn wir also ein paar OVAs oder animierte Musikvideos machen könnten. Oh mein Gott, ja. Ja, zu 100 %."

"Im Moment keine Pläne, aber man weiß ja nie."

Bleiben Sie dran für unsere Sonderberichterstattung zur Premiere von The Legend of Vox Machina Staffel 4 auf Prime Video, denn neben der Hauptbesetzung der Serie hatten wir auch die Gelegenheit, mit Wayne Brady zu sprechen, der das neue Vox Machina-Mitglied Taryon Darrington spricht.