Critical Role-Mitglieder erklären die Hauptunterschiede zwischen der Kampagne und der Zeichentrickserie The Mighty Nein

Am 19. November haben Fans von Critical Role und erwachsenen Animationsfilmen mit der Premiere der SerieThe Mighty Nein auf Prime Video ein mit Drachenfeuer markiertes Datum in ihrem Kalender. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht: The Mighty Nein ist der Name der Gruppe von Abenteurern, die die Mitglieder von Critical Role in der zweiten Dungeons and Dragons-Kampagne gesteuert haben, die sie live per Streaming gespielt haben, und für viele die bisher beste Kampagne, die sie produziert haben.

The Mighty Nein ist die zweite Zeichentrickserie von Critical Role nach The Legend of Vox Machina, deren vierte Staffel Anfang 2026 ebenfalls auf Prime Video Premiere feiern wird. Aber um Zweifel bei denjenigen zu zerstreuen, die nur die animierte Seite von Critical Role kennen, haben die Gründungsmitglieder Travis Willingham und Sam Riegel, die auch Regisseur bzw. ausführender Produzent der TV-Serie sind, ein Video veröffentlicht, um die Unterschiede zwischen den beiden Serien zu erklären. und auch, um die Erzählung vom ursprünglichen Rollenspiel zu unterscheiden.

Die erste Staffel von The Mighty Nein wird längere Episoden haben und die Geschichte wird anders strukturiert sein, wobei auch der Beginn der ursprünglichen Kampagne vorweggenommen wird, um die Herkunft der einzelnen Hauptcharaktere zu zeigen. Es sieht auch so aus, als ob es in dieser ersten Staffel mehr Episoden geben wird als The Legend of Vox Machina, und es wird auch eine größere Serie in Bezug auf die Produktionswerte sein. Travis Wilingham, der Fjord spielt, und Sam Riegel (Nott) haben ebenfalls Neuzugänge in der Besetzung der Serie bestätigt, zusätzlich zu den anderen Critical Role-Mitgliedern Mark Strong (Trent Ikithon), Anika Noni Rose, Rahul Kohli, Jonathan Frakes, Alan Cumming, Ming-Na Wen, Robbie Daymond, Auli'i Cravalho und Tim McGraw.

Schauen Sie sich das neue Video zu The Mighty Nein unten an.