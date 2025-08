Critical Role läutet mit der Ankündigung von Kampagne 4 eine neue Ära ein

HQ

Wie Sie vielleicht wissen, haben wir kürzlich über die TV-Projekte von Critical Role berichtet, dem Unternehmen, das aus einer Gruppe von Hollywood-Synchronsprechern und Synchronsprechern hervorgegangen ist, die Dungeons & Dragons vor der Kamera spielen. Die (erste) Staffel von The Mighty Nein wird am 19. November auf Prime Video erscheinen, gefolgt von der vierten (aber nicht letzten) Staffel von The Legend of Vox Machina Anfang 2026.

Und gerade jetzt, zum 10-jährigen Jubiläum ihres YouTube-Debüts mit Campaign 1 (Vox Machina), betrat das CR-Management während einer Tourveranstaltung zum 10-jährigen Jubiläum die Bühne in Indianapolis, um eine große Ankündigung zu machen: Campaign 4 beginnt am 2. Oktober 2025.

Es ist ein wichtiger Meilenstein, denn er wird eine neue Ära in CR einläuten, in der Spieler (und Dungeon Masters) zur Seite treten, um Platz für eine neue Generation von Spielern zu machen. Sie werden mit ziemlicher Sicherheit ihr kürzlich veröffentlichtes Daggerheart-Spielsystem verwenden, es wird in einer völlig neuen Welt spielen und wir kennen bisher nur den Namen von einem der Spieler: Matt Mercer. Der ehemalige Game Director aller großen Kampagnen übergibt das Ruder an Brennan Lee Mulligan, der sich eine solche verantwortungsvolle Position verdient hat.

Und sie haben bereits angekündigt, dass sie noch mindestens zehn Jahre lang Geschichten an einem Tisch mit 20-seitigen Würfeln erzählen wollen.