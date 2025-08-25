Critical Role kündigt die Rückkehr der acht Gründungsmitglieder an, um an Kampagne 4 teilzunehmen

HQ

Falls du es noch nicht bemerkt hast: Bei Gamereactor sind wir nicht nur Fans von Videospielen, Filmen, Serien, Gadgets und modernster Hardware. Wir haben auch eine kleine Ecke im Herzen für die Tabletop-Gaming-Segmente und natürlich für Rollenspiele wie Dungeons & Dragons. Deshalb haben wir Critical Role und sein weitläufiges Universum immer im Auge.

Das Unternehmen, das auch die Zeichentrickserie The Legend of Vox Machina (und den kommenden The Mighty Nein) hervorgebracht hat, bereitet zum zehnjährigen Jubiläum das nächste Kapitel seiner unternehmerischen Reise mit vielen Änderungen vor, die alle im bevorstehenden Start von Campaign 4 unter der Regie von Brennan Lee Mulligan zusammengefasst werden. Jetzt haben die Top-Manager von CR, Travis Willingham, Marisha Ray und Matt Mercer (sowie Lee Mulligan selbst), detailliert beschrieben, was es Neues gibt und was die Hauptmerkmale dieser Campaign 4 sein werden.

Für den Anfang die bestmögliche Nachricht: Die acht Gründungsmitglieder von Critical Role werden wieder am Spieltisch sitzen, obwohl dieses Mal Matt Mercer dies als Spieler tun wird. Sie haben auch angekündigt, dass trotz der Entwicklung ihres eigenen Tabletop-Rollenspiels Daggerheart Campaign 4 den offiziellen Dungeons & Dragons-Regeln von 2024 (d.h. der überarbeiteten 5. Edition) unterliegen wird. Der Regelsatz von "Dolchherz" wird weiterhin in den Streams "Kritische Rollen" für One-Shots und kleine Nebenkampagnen vorhanden sein.

Und nicht nur das: Neben Brennan Lee Mulligan als GM wird der Tisch auf insgesamt 13 Mitglieder anwachsen, und zwar wie folgt:



Laura Bailey



Luis Carazo



Robbie Daymond



Aabriya Iyengar



Taliesin Jaffe



Ashley Johnson



Matthew Mercer



Whitney Moore



Liam O'Brien



Marisha Ray



Sam Riegel



Alex Ward



Travis Willingham



Kampagne 4 wird in einem neuen Universum namens Aramán stattfinden, und das Team hat auch einige Informationen über den Aufbau der Geschichte und den Aufbau der ersten Episoden der Serie, die voraussichtlich mindestens drei Jahre dauern wird, gezeigt. Wir wollen nichts weiter verraten, falls ihr vorhabt, ohne Spoiler mitzumachen, aber ihr könnt euch die vollständige Präsentation von Critical Role Campaign 4 unten ansehen.