Criterion würde es "lieben", ein neues Burnout-Spiel zu machen

Criterion hat gerade ihr erstes Spiel in der Need for Speed-Serie veröffentlicht, seit die Serie an sie übergeben wurde, und leider scheint es nicht der Slam Dunk zu sein, auf den viele Fans gehofft haben. Dafür könnte es eine Vielzahl von Gründen geben, aber viele haben vielleicht auf mehr gehofft... naja, Burnout.

Aber was sind die Pläne für diese Serie überhaupt? Nun, während Criterion selbst gerne einen weiteren machen würde, gibt es anscheinend keine unmittelbaren Pläne. In einem Interview mit Eurogamer sagt Studio-Veteran Kieran Crimmins folgendes:

"Ja, absolut. Ich hoffe doch. Es ist nichts, was wir jetzt tun wollen. Es ist nicht mein nächstes Spiel oder so etwas. Nicht, dass ich sagen könnte, wenn es nicht so wäre, aber ich denke, ich kann sagen, dass es nicht das nächste Spiel ist, an dem ich arbeiten werde. Aber wenn Sie über die beiden Spiele sprechen, für die das Studio die größte Leidenschaft hat, sind sie offensichtlich Need for Speed und Burnout. Wir lieben diese beiden Franchises, und Burnout hat eine einzigartige Herangehensweise an den Rennsport, die meiner Meinung nach jetzt absolut phänomenal wäre. Ich denke, was ich sage, ist, dass ich das gerne tun würde. Und ich hoffe, dass, wenn alles gut läuft mit diesen Spielen, und wir das Team erweitern können, dann können wir vielleicht auch eines davon machen. Es sind keine Pläne für die unmittelbare Zukunft oder ähnliches, aber Mann, es würde wirklich Spaß machen."

Was halten Sie von Unbound?