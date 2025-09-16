Cristin Milioti wird nicht in The Batman - Part II angezeigt

HQ

Vor ziemlich genau einem Jahr debütierte die erste Folge von Der Pinguin auf HBO Max. Colin Farrells Darstellung des alten Buhmanns entpuppte sich als kaltblütiger Psychopath ohne jegliche Hemmungen. Die Einschaltquoten und Zuschauerzahlen waren himmelhoch, und neulich gewann die Serie nicht weniger als acht Emmys.

Eine davon, "Herausragende Hauptdarstellerin in einer limitierten oder Anthologie-Serie oder einem Film", ging an Cristin Milioti, die für ihre Darstellung der Sofia "Falcone" Gigante sehr gelobt wurde. Und nach alledem ist es keine Überraschung, dass die Leute gehofft haben, mehr von ihr in der kommenden The Batman - Part II zu sehen. Aber... Das wird nicht passieren.

Während der Emmy Awards hatte MTV (via Instagram) die Gelegenheit, den ausführenden Produzenten Matt Reeves zu interviewen, der einige enttäuschende Neuigkeiten überbrachte. Milioti wird überhaupt nicht in Erscheinung treten, einfach weil sie zu weit in der Produktion des Films waren, um nach dem Erfolg Änderungen vorzunehmen:

"Cristin ist hier nicht dabei. Aber das liegt daran, dass wir zu der Zeit, als wir in der Serie waren, so tief in das Drehbuch vertieft waren. Aber wir werden sehen. Ich meine, ich finde sie unglaublich. Was sie in der Serie geleistet hat, ist einfach erstaunlich."

Nichtsdestotrotz ist es nicht unmöglich, dass sie in anderen Zusammenhängen auftauchen wird, und Reeves sagt, es wäre "wirklich aufregend, etwas mit ihr zu machen". Hoffen wir es, oder was denkst du?