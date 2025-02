Cristin Milioti will wieder im Batman-Universum auftauchen

HQ

Neben Colin Farrells transformativer Darstellung als Oswald Cobb in The Penguin gab uns Cristin Milioti einen unglaublichen, geerdeten Blick auf Sofia Falcone in der Serie und beeindruckte sowohl Fans als auch Kritiker.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter bei den Critics Choice Awards am vergangenen Wochenende (bei denen Milioti für ihre Leistung in The Penguin gewann) wurde sie gefragt, ob sie bereit wäre, noch einmal als Falcone zu spielen.

"Es ist meine wildeste Hoffnung und mein wildester Traum", sagte sie. "Ich war sofort da." Auf die Frage, ob sie eine eigene Spin-off-Show oder einen Auftritt in einem Film wolle, sagte Millioti, dass sie an "allem oben genannten" interessiert wäre.

Im Gegensatz zu Farrell musste Milioti nicht stundenlang geschminkt werden, um ihre Figur in der Serie zu werden, was wahrscheinlich bedeutet, dass eine Rückkehr viel machbarer erscheint. Wir müssen sehen, ob Reeves in der kommenden Fortsetzung von The Batman, die 2027 in die Kinos kommen soll, etwas Platz für Falcones Charakter finden kann.