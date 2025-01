Cristin Milioti reflektiert ihre Rolle als Sofia Falcone in The Penguin

HQ

Cristin Miliotis Darstellung der Sofia Falcone in The Penguin hat die Schauspielerin auf eine unerwartete Reise geführt, die ihre kühnsten Träume übertroffen hat. In einem kürzlichen Interview mit IndieWire teilte Milioti ihre anfänglichen Befürchtungen mit, eine so hochkarätige Rolle zu übernehmen, insbesondere in einem Batman-Universum, das sie immer bewundert hatte. Trotz der Herausforderungen, eine Figur zu spielen, die von Trauma und Isolation durchdrungen ist, fand sich Milioti mit Sofias Komplexität auseinander und beschrieb die Serie als "eine riesige, großartige, gesteigerte Oper". Die Rolle forderte Milioti sowohl körperlich als auch emotional, aber sie war begeistert von der positiven Resonanz, die sie von Fans und Kritikern gleichermaßen erhielt.

Die körperlichen Anforderungen von Sofia waren hoch, und Milioti erinnerte sich daran, wie sie sich in der Mittagspause dehnen musste, um ihre Muskeln zu entlasten, nachdem sie für Szenen in Ketten geschnallt worden war. Aber es war nicht alles körperlich; Die emotionale Arbeit erforderte eine gründliche Erforschung psychischer Anstalten und der Auswirkungen von Langzeittraumata. Sie erklärte, dass sie anfangs nervös war, in einem so großen Franchise zu arbeiten, aber die Zusammenarbeit mit Regisseurin Helen Shaver und Showrunnerin Lauren LeFranc ihr geholfen hat, sich selbstbewusster zu fühlen. "Es war einfach wild", sagte Milioti und dachte darüber nach, wie aus dieser Erfahrung ein Traum wurde, der wahr wurde.

Während Sofias Handlungen oft moralisch zweideutig sind, fand Milioti eine überraschende Verbindung zu den Zuschauern, insbesondere zu den Frauen, die die Reise der Figur als kathartisch empfanden. "Es ist unglaublich", bemerkte sie und teilte mit, dass sich viele Frauen an sie gewandt haben und zum Ausdruck brachten, wie ermutigend es war, zu sehen, wie Sofia ihr Schicksal in die Hand nahm. Während The Penguin die Zuschauer weiterhin in ihren Bann zieht, fragen sich viele, welche Richtung Sofias Geschichte in den kommenden Staffeln einschlagen könnte.

