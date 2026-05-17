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Cristiano Ronaldos saudisches Team Al-Nassr erlitt am Samstag im Finale der AFC Champions League Two eine 0:1-Niederlage, überraschend von Gamba Osaka, einem der erfolgreichsten japanischen Teams, und holte damit nach der AFC Champions League 2008 einen zweiten asiatischen Titel hinzu.

Ronaldo, der ein sehr schlechtes Spiel spielte, ging direkt in die Kabine und nahm nicht an der Medaillenzeremonie teil, als seine Teamkollegen die Silbermedaille erhielten.

Al-Nassr und Al-Hilal werden um den Ligatitel kämpfen

Gleichzeitig besiegte Al-Hilal Neom mit 2:0 in der Saudi Pro League. Eine Niederlage hätte bedeutet, dass Al-Nassr die Liga gewonnen hätte, aber das Ergebnis bedeutet nun, dass der Titel am letzten Spieltag entschieden wird.

Trotz des riesigen Fumbles von Torwart Bento Anfang der Woche, als er in der 99. Minute ein Gegentor kassierte, führt Al-Nassr weiterhin mit 83 Punkten und einer besseren Tordifferenz von 60 im Falle eines Unentschiedens, während Al-Hilal mit 81 Punkten und 57 Finalen Zweiter wird.

Ein Unentschieden im letzten Spiel würde ausreichen, um Al-Nassrs ersten Meistertitel seit 2019 zu sichern, aber wenn Al-Nassr verliert und Al-Hilal gewinnt, verlieren sie auch den Titel... und vielleicht Ronaldos letzte Chance, mit 41 Jahren einen Meistertitel zu gewinnen.

Weiterführende Literatur: Warum der Sieg von Al-Ahli in der AFC Champions League Elite so umstritten war

Al-Nassr spielt am Donnerstag, den 21. Mai, um 20:00 Uhr MESZ, 19:00 Uhr BST gegen Damac, während Al-Hilal gleichzeitig gegen Al-Fayha spielt.