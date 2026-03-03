Cristiano Ronaldo verlässt Saudi-Arabien in Richtung Madrid, während iranische Drohnen die US-Botschaft in Riad angreifen

HQ

Der Konflikt im Nahen Osten hat dazu geführt, dass große Sportwettbewerbe in Ländern wie Katar eingestellt wurden. Saudi-Arabien hat seine Fußballwettbewerbe zumindest bisher nicht pausiert, aber es wurde berichtet (auf Flightradar24 zu finden), dass Cristiano Ronaldo die Entscheidung getroffen hat, das Land zu verlassen, und am Montagabend mit seinem Privatjet nach Madrid geflogen ist.

Kurz nach seiner Reise wurde die saudische Hauptstadt Riad am Dienstagmorgen von iranischen Drohnen getroffen, die die US-Botschaft ins Visier nahmen. Es wurden keine Opfer oder Verletzte gemeldet, aber der Konflikt zeigt keine Anzeichen eines Endes, und Saudi-Arabien und seine amerikanischen Militärstützpunkte könnten Ziel weiterer iranischer Angriffe werden.

Während die Saudi Pro League nicht verschoben wurde, wurden auch die AFC-Wettbewerbe verschoben, darunter die AFC Champions League Two oder AFC Cup, bei der Cristiano Ronaldos Al-Nassr diese Woche antreten sollte. Al-Nassr, der derzeitige Spitzenreiter der Saudi Pro League, wird sein nächstes Spiel am Samstag bestreiten, aber derzeit ist Ronaldo in Madrid und bringt vermutlich seine Familie an einen sichereren Ort.

