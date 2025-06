Cristiano Ronaldo nimmt als globaler Botschafter am Esports World Cup teil

HQ

In etwa einem Monat kehrt das Esports World Cup zurück und präsentiert rund acht Wochen lang einen Wettbewerb mit über 20 Titeln und über 70 Millionen US-Dollar im Angebot. Unnötig zu erwähnen, dass es für E-Sport-Organisationen, professionelle Spieler und Fans viel zu erwarten gibt.

Der Reiz dieses riesigen Wettbewerbs hat nun das Interesse einer weiteren immens beliebten Sportlegende geweckt, denn Cristiano Ronaldo nimmt als einer seiner globalen Botschafter am Festival teil.

Was die EBR sich von dieser Ernennung erhofft, so heißt es in dem Ankündigungspost, dass dies "einen entscheidenden Meilenstein für den Esports World Cup markiert und den anhaltenden Aufstieg des kompetitiven Gamings als globale Sportart signalisiert".

Wir können davon ausgehen, dass Ronaldo in diesem Jahr eine wichtigere Rolle bei der Veranstaltung spielen wird als in der Vergangenheit, einschließlich der Tatsache, dass er "die globale Kampagne des Turniers im Vorfeld und während des siebenwöchigen Wettbewerbs und Festivals in Riad anführen wird".

Über die Übernahme dieser Botschafterrolle sagte Ronaldo: "Der Sport entwickelt sich ständig weiter - und der E-Sport ist eine weitere Grenze. Das Engagement, der Antrieb, das Talent und die Intensität, die ich bei E-Sport-Athleten sehen konnte, unterscheidet sich nicht von dem, was ich auf dem Spielfeld erlebt habe. Ich bin stolz darauf, an der Seite dieser Wettbewerber zu stehen und Teil eines globalen Events zu sein, das eine neue Generation inspiriert."

Die ersten Veranstaltungen für den EBR finden in diesem Jahr ab dem 8. Juli statt, die letzte wird für den 24. August aufgehoben, mit einer Mega-Veranstaltung Counter-Strike 2 zum Abschluss des Festivals.