Cristiano Ronaldo hat Saudi-Arabien nicht verlassen, erleidet jedoch eine Kniesehnenverletzung

Entgegen ersten Berichten hat Cristiano Ronaldo Saudi-Arabien nicht verlassen. Zunächst wurde angenommen, dass Ronaldo das Land mit seinem Privatjet verlassen hatte, wegen des Konflikts im Nahen Osten zwischen Iran und Israel, der Saudi-Arabien traf, als am Dienstagmorgen die US-Botschaft in Riad angegriffen wurde. Allerdings hat AS bestätigt, dass Ronaldo weiterhin in Riad ist, wo er sich von einer Kniesehnenverletzung erholt.

Im Gegensatz zu anderen Ländern wie Katar, die alle Fußballspiele bis auf Weiteres absagten, hat die Saudi Pro League aufgrund des Konflikts nicht aufgehört. Der Asiatische Fußballverband (AFC) hat die kontinentalen Wettbewerbe wie die AFC Champions League oder den zweitklassigen AFC-Pokal, in dem Ronaldos Team Al-Nassr in dieser Saison spielt, pausiert.

Laut AS bedeutet die Pause des AFC Cups und die mögliche Pause der Saudi Pro League, dass Cristiano Ronaldo möglicherweise nicht in seiner besten Form in die Weltmeisterschaft 2026 kommt. Die saudische Pro League, die derzeit Spieltage 25 von 34 Spieltagen bestreitet, hat jedoch nicht aufgehört, und Al-Nassr, das die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor Al-Ahli und drei vor Al-Hilal anführt, ist für Samstag angesetzt, obwohl Ronaldo aufgrund seiner Knieverletzung nicht im Team sein wird.