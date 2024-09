Cristiano Ronaldo bricht einen weiteren Rekord... indem er die erste Person ist, die über 1 Milliarde Social-Media-Follower hat

HQ

Es gibt nur eine Handvoll Menschen auf der Welt, die berühmter sind als der Fußballer Cristiano Ronaldo. Während er immer noch auf höchstem Niveau der Saudi Pro League und in der portugiesischen Nationalmannschaft in internationalen Spielen spielt, befindet sich der Stürmer in der letzten Ära seiner legendären Karriere, die sich über Stationen bei Manchester United, Real Madrid und Juventus erstreckte, wo er mehr Trophäen gewonnen hat, als man zählen kann.

Aber wir alle wissen um Ronaldos Fußballkarriere und das ist nicht das, worüber wir heute sprechen. Vielmehr schauen wir uns seine Social-Media-Follower an, die mittlerweile den Meilenstein von 1 Milliarde Followern erreicht haben, was Ronaldo zur ersten Person macht, die eine solche Fangemeinde anhäuft, trotz der Bemühungen von Leuten wie Selena Gomez, Taylor Swift und seinem größten fußballerischen Rivalen Lionel Messi.

Über den Meilenstein fügt Ronaldo hinzu: "Von den Straßen Madeiras bis zu den größten Bühnen der Welt habe ich immer für meine Familie und für euch gespielt, und jetzt stehen 1 Milliarde von uns zusammen.

"Du warst bei jedem Schritt des Weges, durch alle Höhen und Tiefen. Diese Reise ist unsere Reise, und gemeinsam haben wir gezeigt, dass es keine Grenzen für das gibt, was wir erreichen können.

"Danke, dass du an mich glaubst, für deine Unterstützung und dafür, dass du Teil meines Lebens bist. Das Beste kommt noch, und wir werden weiter pushen, gewinnen und gemeinsam Geschichte schreiben."

