Cristiano Ronaldo bestätigt, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft sein wird, nur wenige Stunden vor möglichem Ausscheiden

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Spanien und Portugal treffen heute Abend im Achtelfinale der Weltmeisterschaft aufeinander, und es könnte möglicherweise Cristiano Ronaldos letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft sein, nachdem er der einzige Spieler neben Messi war, der seit 2006 an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen hat, und der einzige, der in allen sechs Toren getroffen hat. "Ich denke, trotz mancher Meinungen mache ich es gar nicht so schlecht, ich habe schon drei Tore erzielt. Andere haben mehr getroffen, weil sie sehr gut sind, aber ich denke, ich bin auch nicht so schlecht", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Ronaldo, 41, bestätigte am Ende der Pressekonferenz, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft sein wird (ich werde meine letzte Weltmeisterschaft in vollen Zügen genießen, ich hoffe, morgen ist nicht mein letztes Spiel), und fügte hinzu, dass er aufhören werde, "wenn ich will, nicht wenn andere es wollen". damit bezieht er sich auf Journalisten, die ihn kritisieren, und dass er, wenn er nach Hause geht, mit reinem Gewissen "auf 1000%" gehen wird.

"Ich spiele aus Leidenschaft, weil ich es liebe, Fußball zu spielen. Was auch immer passiert, ich werde glücklich sein. Ich kann mich nicht selbst unter Druck setzen, am Ende meiner Karriere ankommen und denken, ich hätte eine Verpflichtung zu gewinnen."