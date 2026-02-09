Cristiano Ronaldo beendet den Streik gegen Saudi Public Investment Fund

HQ

Cristiano Ronaldo hat beschlossen, seinen Streik in der Saudi Pro League zu beenden, und wird laut ESPN im kommenden Ligaspiel am Samstag, den 14. Februar, gegen Al Fateh antreten. Es ist unklar, ob er für das Achtelfinale gegen Arkadag im AFC Cup am Mittwoch zurückkehren wird.

Bei seinem Treffer verpasste Ronaldo zwei Spiele (beide endeten sieglos), um gegen den Public Investment Fund zu protestieren, da er der Meinung war, dass der öffentliche Fonds des Königreichs Saudi-Arabien weniger Geld in Al Nassr investierte als in die drei anderen Fußballvereine, die ebenfalls von PIF gehören: Al Hilal, Al Ittihad und Al Ahli, die trotz gemeinsamer Eigentümerschaft die Hauptkonkurrenten der Liga sind.

Die Saudi Pro League wies Ronaldos Behauptungen zurück und sagte sogar, dass "kein Einzelner – egal wie bedeutend er ist – Entscheidungen jenseits des eigenen Klubs entscheide".

Doch laut ESPN wurden Ronaldos Hauptforderungen vom PIF erfüllt und er wird auf den Platz zurückkehren. Dazu gehörte, dass die PIF Al Nassr überfällige Gehälter zahlte und die Managementautonomie wiederherstellte.

Letzte Woche wechselte der ehemalige Real-Madrid-Star Karim Benzema von Al Ittihad zu Al Hilal und erzielte in seinem ersten Spiel einen Hattrick. Zur Saisonmitte führt Al Hilal die Saudi Pro League mit 50 Punkten an, gefolgt von Al Nassr mit 49 Punkten und Al Ahli mit 47 Punkten.