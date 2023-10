Crisol: Theatre of Idols nimmt die Spieler mit auf eine "Achterbahnfahrt der Spannung"

Auf dem diesjährigen IndieDevDay fiel uns ein weiteres Spiel ins Auge, der kommende Survival-Horror von Vermila Studios, Crisol: Theatre of Idols.

Das Spiel ist einzigartig, da es sich stark an der spanischen Folklore orientiert und eine Mechanik bietet, bei der dein Blut sowohl für Gesundheit als auch für Munition verwendet wird. Während der Veranstaltung hatten wir das Glück, David Carrasco, CEO und Mitbegründer von Vermila Studios, zu treffen und ihn über die Geschichte und die Survival-Horror-Elemente des Spiels zu befragen.

Wir haben Carrasco gefragt, warum er der Meinung ist, dass spanische Folklore bis vor kurzem nicht so häufig in Spielen vorkommt. Er sagte uns: "Ich denke, einer der Hauptgründe, warum Spanien nicht vorangetrieben wurde, ist, dass der Markt nicht reif genug war. Sie hatten also Angst davor, eine Kultur zu fördern, die vielleicht nicht so bekannt ist wie die britische oder amerikanische. In letzter Zeit haben sie gesehen, dass es sehr tief ist und auf viele Arten genutzt werden kann."

Auf die Frage, wie der Survival-Horror des Spiels seinen Nervenkitzel liefern wird, sagte Carrasco: "Wir sind Survival-Horror, also verwenden wir Horror als narratives Element." Er fuhr fort: "Es nimmt dich mit auf eine Achterbahnfahrt der Spannung, es ist kein ständiger Jump Scare; Es hat eine gute Mischung aus Rätseln, Action und Erzählung. Gleichzeitig ist eines der Schlüsselelemente im Spiel, dass dein Blut, das du brauchst, um deine Gesundheit wiederherzustellen, auch zum Nachladen deiner Waffen verwendet wird."

Crisol: Theatre of Idols soll zu einem unbestätigten Zeitpunkt im Jahr 2025 starten.

Das vollständige Interview könnt ihr euch unten ansehen: