Crisol: Theater of Idols-Produzentin über Horror-Inspirationen und die Zusammenarbeit mit Blumhouse

Crisol: Theater of Idols ist ein kommender Survival-Horror, der das Survival-Element wieder in den Vordergrund rücken will. Wenn man sein Blut für den Kampf einsetzt, kann man sich nicht einfach in eine Ein-Mann-Armee gegen seine furchterregenden Feinde verwandeln und wird es schwer haben, wenn man bei jeder Begegnung als Erstes zum Kampf greift.

Im Gespräch mit dem CEO und Executive Producer von Entwickler Vermila Studios, David Carrasco, haben wir über viele Aspekte von Crisol: Theater of Idols gesprochen. Insbesondere haben wir nach der Zusammenarbeit mit Blumhouse Games gefragt, einem Ableger von Blumhouse Studios, der Produktionsfirma hinter einigen massiven Horror-Hits.

"Für uns war es wie ein Traum, der wahr geworden ist. Ich sage immer, ein Traum aus der Hölle, in dem wir uns mit Meistern des Horrors zusammengetan haben. Und sie haben uns nie dazu gedrängt, etwas zu machen, was sie wollten. Sie gaben uns immer die Möglichkeit, alles zu machen, was wir wollten", erklärte Carrasco. "Wir haben im Kopf, was wir für unser Spiel wollten. Und wenn es Möglichkeiten gibt, Partnerschaften mit dem richtigen Stück einzugehen, könnte das vielleicht etwas für die Zukunft sein, wer weiß. Aber es ist nicht etwas, wonach wir gesucht haben oder was sie tun wollten."

Wenn es zukünftige Partnerschaften gäbe, wäre es leicht zu erkennen, wie sich ein Spiel wie Crisol abheben würde. Wir haben auch nach den visuellen Inspirationen des Spiels gefragt, worauf Carrasco antwortete:

"Nun, die Feinde sind sehr von der Kunst inspiriert, und in einigen Fällen sogar von der katholischen Kunst, wie polychrome Statuen, Glas, wie Vidriera, Glaskunst, wo man, wenn man in eine Kathedrale oder eine Kirche geht, diese Bilder sieht und manchmal sind sie sowohl großartig als auch ein bisschen gruselig zugleich. Also haben wir versucht, das einzufangen und es mit älterer Kunst zu mischen, die sich ein bisschen wie alt und altersschwach anfühlt, und haben uns zu eigen gemacht und eine Art von Feinden geschaffen, wie eine Zusammenstellung."

Schaut euch das vollständige Interview mit Crisol: Theater of Idols unten an und haltet Ausschau nach dem Spiel im Laufe des Jahres.