HQ

Crisol: Theater of Idols ist eines der spanischen Spiele, auf die wir schon seit einiger Zeit ein Auge geworfen hatten und das wir bereits ausprobiert hatten. Tatsächlich könnt ihr unser Interview mit den Schöpfern von Vermilla Studios und unsere Eindrücke hier lesen. Allerdings hatte Tormentosa (der Ort, an dem das Spiel spielt) in der finalen Version noch einige Überraschungen für uns bereit.

Das ist Tormentosa

Die Geschichte beginnt, als Gabriel Escudero, ein Kapitän des Ordens der Sonne, mit der Mission nach Tormentosa eintrifft, eine Bedrohung zu beenden, da der Sonnengott ihm selbst eine Mission anvertraut hat. Es dauert nicht lange, bis wir entdecken, dass auf dieser Insel etwas Seltsames passiert, dass die Statuen tatsächlich Feinde sind und dass unsere Mission nicht so einfach ist, wie sie scheint. Nach einer ersten Begegnung mit Dolores, einer riesigen Gegnerin, die einer der Jungfrauen der spanischen Karwoche nachempfunden ist, später zu einer Stalkerin wird und der unsere Waffen scheinbar nichts anhaben können, gibt uns die göttliche Kraft der Sonne neue Stärke und verwandelt unsere Pistole in eine Blutwaffe. Das ist eines der Hauptmerkmale des Spiels, da alle Schusswaffen im Spiel "Blood Weapons" (Blutwaffen) sind und ihre Munition, wie zu erwarten, unser eigenes Blut ist.

Die Geschichte hat ihre Überraschungen, die die Spieler entdecken, daher werde ich keine Spoiler geben oder zu sehr ins Detail der Handlung gehen. Was ich erwähnen kann, ist, dass mir die Geschichte wirklich gefallen hat und dass sie mehrere Schlüsselelemente enthält. Einerseits gibt es das, was der Protagonist in der Ego-Perspektive und in seinen Gesprächen mit anderen Figuren sieht, insbesondere Mediodía, ein freundliches, offenes Mädchen, das viele unserer Abenteuer in Tormentosa per Radio belebt. Andererseits gibt es das, was wir in verschiedenen Dokumenten finden, die im Spiel versteckt sind: viele visuelle Informationen in Form von Plakaten und Werbungen rund um die Schauplätze sowie "Blutvisionen", die es uns ermöglichen, Dialoge zwischen den Bewohnern von Tormentosa vor der Katastrophe zu hören. Außerdem sehen wir als Faustregel zwischen den Kapiteln animierte Sequenzen mit einem künstlerischen Stil, der Skizzen in einem Gemälde ähnelt und uns mehr Details zur Geschichte gibt.

Werbung:

Ein First-Person-Spiel mit offensichtlichen Inspirationen

Obwohl es ein Spiel ist, das uns an BioShock mit Anklängen an Resident Evil erinnert, sorgt die Tatsache, dass sich der Kampf um unsere Gesundheit dreht, Spannung und ein originelles Element ins Gameplay (obwohl es auch ähnlich wie die Kugeln in Bloodborne ist). Es ermöglicht uns auch, bewusster für unsere Situation zu sein und sorgfältiger darüber nachzudenken, ob wir Kugeln verschwenden sollten oder nicht. Hier finden wir auch den ersten negativen Punkt des Spiels, da die Ressourcen manchmal schlecht verteilt sind. Ich war schon in Situationen, in denen ich praktisch Optionen bekam, um Gesundheit zu regenerieren (Tierkadaver oder Plasmarina-Spritzen absorbieren, das "Erste-Hilfe-Set" dieses Spiels), obwohl ich keine mehr brauchte oder kein volles Inventar hatte, und dann gibt es Abschnitte, in denen man viel Leben im Kampf verbringen muss und lange keine Heilungschance bekommt.

Das Spiel bietet jedoch mehrere Möglichkeiten, unsere Reise deutlich erträglicher zu machen. Hier kommt der Charakter La Plañidera (das Äquivalent zum Händler in Resident Evil 4) ins Spiel, der es uns ermöglicht, unseren Charakter dank der Essenz besiegter Gegner und durch den Austausch von Rabenschädeln (ein Sammelobjekt, das auf der Karte versteckt ist) zu verbessern. Außerdem bekommen wir, wenn wir eingesperrte Krähen finden und befreien, einen Rabatt im Waffen-Upgrade-Shop, wo wir zu einem bescheidenen Preis alles aufrüsten können, von unserem Messer (das zum Blocken und Parieren wichtig ist) bis zur maximalen Spritzenkapazität und natürlich den Schaden, das Munitionslimit und andere Parameter unserer Schusswaffen.

Werbung:

Tormentosa verbirgt viele Geheimnisse (und Sammelobjekte!)

Crisol: Theater of Idols ist voller Sammelobjekte, von den bereits erwähnten Rabenschädeln, den Krähen, die befreit werden müssen, den Truhen mit der Spielwährung (Silver Bulls), Bauplänen und Vinyls (die wir erst nach Abschluss des Spiels konsultieren können). Die Erkundung wird zu einem sehr wichtigen und fast entscheidenden Faktor im Spiel, denn ohne Upgrades kann das Spiel ziemlich kompliziert werden. Die große Anzahl an Sammelobjekten und ihre Bedeutung im Spiel spiegeln sich jedoch in einem sehr sorgfältigen Leveldesign wider, bei dem klar wird, dass die Neugier des Spielers ausgenutzt wird. Wenn wir die Karte jedes Gebiets konsultieren, sehen wir immer einen "verdächtigen" Raum oder Ort, an dem es immer irgendeine Art von Belohnung gibt, wie zum Beispiel die Schmelztiegel-Medaillons, die Truhen öffnen, die auf Tormentosa Messe versteckt sind.

Diese Messe dient als "zentraler Knotenpunkt" des Spiels, wo wir immer wieder zwischen Kapiteln wechseln, um zum nächsten Bereich voranzukommen oder uns mit den spaßigen Minispielen in Form von Jahrmarktsattraktionen abzulenken. Wenn man sie erfolgreich abschließt, erhält man außerdem Tickets, die man gegen verschiedene Preise eintauschen kann, wie z. B. eine dauerhafte Gesundheitsverbesserung oder Benzin, um den Messerschärfer zu aktivieren.

Im Allgemeinen basiert das Spiel auf diesem Übergang von "Neues Gebiet - Fair - Neues Gebiet..." ", denn im Verlauf der Geschichte erhalten wir sehr spezifische Ziele, voranzukommen. Jedes neue Gebiet hat andere Gegner, von den häufigsten (Statuen/Puppen mit Klingenwaffen) über Bogenschützen, kleine fliegende Gegner, eine bestimmte Gegnerart, die unendlich erscheint, oder schwere Gegner, sowie verschiedene Bereiche, in denen Dolores erscheint und man sich verstecken und lautlos weglaufen muss. All diese Action und Spannung sind sehr gut ausbalanciert, mit einer guten Portion Rätseln, bei denen wir alles lösen müssen - vom typischen Waageproblem, das offenbar aus "Professor Layton" stammt, bis hin zu anderen komplexeren Rätseln, die Hinweise und Informationen aus Notizen erfordern.

Ich mochte Crisol wirklich sehr; Es hat ein ziemlich gutes Tempo, mit einem guten Gleichgewicht zwischen Action, Spannung und Rätseln. Die Geschichte ist durchaus lohnenswert und obwohl sie technisch ihre Indie-Wurzeln zeigt, macht sie nicht den Fehler, zu ehrgeizig zu sein oder sich unnötig zu dehnen. Es erzählt die Geschichte, die es erzählen will, und macht das sehr gut. Ich habe etwa 14 Stunden gebraucht, um die Kampagne abzuschließen, und sie fühlte sich weder zu kurz noch zu lang an; Ich habe die Reise und den Ausgang der Geschichte wirklich genossen.

Während meines Durchlaufs bin ich auf einige Fehler gestoßen, die mich daran gehindert haben, ein Rätsel zu lösen, obwohl meine Antwort richtig war, und an einem anderen Punkt hörte der Controller nicht auf zu vibrieren, bis ich das Spiel neu startete, aber insgesamt ist die Leistung des Spiels ziemlich gut. Es ist auch erwähnenswert, dass das Spiel zwar mehrere Waffen zur Auswahl hat - wie eine Schrotflinte, eine Maschinenpistole oder ein Scharfschützengewehr -, aber mit unserer treuen Pistole alle Gegner problemlos besiegen können. Bosskämpfe sind eher selten, aber sie verleihen dem Spiel etwas mehr Tiefe. Wenn man wie ich "in Eile" spielen muss, um eine Rezension zu schreiben, gibt es einige Abschnitte, die vorhersehbar und repetitiv werden können.

Mit einem so erschwinglichen Preis (€17,49), Wiederspieloptionen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Sammelobjekten und herausfordernden Erfolgen (wie das Durchspielen des Spiels in weniger als drei Stunden) kann ich Crisol jedoch nur empfehlen. Es ist ein Spiel, das die spanische Geschichte und Folklore neu interpretiert und uns dies durch die Namen der Charaktere, visuelle Informationen sowie das ästhetische und akustische Design immer wieder vor Augen führt. Was das Gameplay angeht, spielt es jedoch keine Rolle, woher man kommt, denn man findet hier einen First-Person-Action-Titel, der durchaus eine Überlegung wert ist und einige Inspirationen bietet, die einem das Gefühl geben, etwas zu spielen, das man mag, das aber dennoch neu ist.

Crisol: Theater of Idols erscheint heute auf PC, PS5 und Xbox Series X/S, vielleicht gibt es in Zukunft eine Nintendo Switch 2-Version...