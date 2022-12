Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion

HQ

Die Einsätze waren enorm, als Final Fantasy VII: Remake im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, wo der alte Klassiker von Grund auf neu aufgebaut wurde, mit all dem Pomp, Ruhm und stacheligen Frisuren, die nur Square Enix liefern kann. Das Ergebnis fiel überwiegend positiv aus, aber einige von uns (mich eingeschlossen) hatten das Gefühl, dass die ursprüngliche Geschichte zu sehr manipuliert worden war, was eher zu einer Neuinterpretation als zu einem Remake des ursprünglichen Final Fantasy VII führte, bei dem die kreativen Freiheiten nicht immer der Geschichte zugute kamen.

Trotz einiger Kritik an der Erzählung ist es schwer, gegen die wunderschöne Grafik des Spiels, den weichen Sound mit schöner Musik und großartiger Sprachausgabe (sowohl die japanische als auch die englische Version verdienen Lob) und das actiongeladene Kampfsystem zu argumentieren. Obwohl letzteres moderner war, fühlte es sich auch etwas vom Kampfsystem in Crisis Core: Final Fantasy VII an, dem Prequel, das 2007 für PlayStation Portable veröffentlicht wurde. Der Traum von einer aktualisierten Version von Crisis Core mit den gleichen Kämpfen und Grafiken wie Final Fantasy VII: Remake begann zu erscheinen, aber leider schien der Traum zu weit hergeholt. Crisis Core ist berüchtigt dafür, ein konsolenexklusives Spiel auf PSP zu sein, für das nicht einmal eine digitale Version verfügbar ist, und weil der Bösewicht des Spiels, Genesis, dem japanischen Musiker Gackt nachempfunden wurde (mit all dem Papierkram, der damit verbunden sein muss), schien das Spiel für immer in der Lizenzschwebe festzustecken.

Doch Odin, Bahamut und Fat Chocobo seien gepriesen, denn sie haben unsere Gebete erhört! Zweieinhalb Jahre nachdem die Augen der Welt wieder auf Cloud, Tifa und Sephiroth gerichtet waren, ist es endlich soweit, dass der weltgrößte SOLDAT 1. Klasse, Zack Fair, zurückkehrt. Das Final Fantasy VII-Prequel hat sich endlich aus seiner PSP-Gefangenschaft befreit, und jetzt kann jeder eine neue Interpretation des Spiels von 2007 genießen - im Guten wie im Schlechten.

Die Hauptattraktion hier ist die Erzählung, und wenn Sie zu denen gehören, denen nicht gefallen hat, wie Final Fantasy VII: Remake mit seinem Quellmaterial herumgespielt hat, freue ich mich, berichten zu können, dass dies eine getreue Wiederholung der ursprünglichen Geschichte ist. Hier wird uns die Geschichte von Zack Fair erzählt, einem aufstrebenden Supersoldaten für den Megakonzern Shinra mit einem unstillbaren Drang, die Spitze zu erreichen und ein Held wie sein eigenes Vorbild Sephiroth zu werden. Wir folgen Zack über einen Zeitraum von sieben Jahren und führen uns von seiner Lehrlingszeit bis zur Eröffnungsszene von Final Fantasy VII, wo mehrere dunkle Wahrheiten über Shinra und ihr SOLDIER-Programm ans Licht kommen und uns einen erweiterten Einblick in die Hintergrundgeschichte von Clouds Abenteuer geben.

Die Geschichte des Spiels deckt zentrale Überlieferungspunkte in der Final Fantasy VII-Saga ab, und bestimmte Teile des Remakes können sogar schwer zu verstehen sein, es sei denn, Sie haben sowohl das ursprüngliche Final Fantasy VII als auch Crisis Core gespielt. Dieses Remaster öffnet die Tür für mehr Spieler, um die Geschichte zu genießen, aber der Hauptgrund zum Feiern ist, dass dies die beste Geschichte in der Final Fantasy VII-Zusammenstellung sein könnte. Der größte Teil des Verdienstes gebührt Zack, der mit seiner übermütigen Einstellung und seinem unzerbrechlichen Geist ein so sympathischer Charakter ist, der es viel einfacher macht, sich mit ihm vertraut zu machen, als der mürrische und ruhige Cloud. Die Nebencharaktere sind auch meistens großartig, sowohl die exklusiv für dieses Spiel als auch die Charaktere, die wir aus dem Rest der Saga kennen. Nicht alle Charaktere sind gut gealtert, besonders der pompöse Genesis, der nichts mehr liebt, als jedes Mal, wenn man sich trifft, sein Lieblingsepos Loveless zu zitieren, aber zum größten Teil hat die Geschichte ihre dramatische Wirkung mit vielen emotionalen Momenten behalten. Wenn Sie das geringste Interesse am Final Fantasy VII-Universum haben, sollten Sie dies als obligatorischen Teil des Lehrplans betrachten.

Einer der Gründe, warum die Geschichte praktisch unverändert bleibt, ist, dass es sich um ein Remaster und nicht um ein vollständiges Remake handelt. Square Enix hat jedoch viel mehr getan, als nur die Auflösung zu erhöhen, bevor das Spiel auf neuen Plattformen veröffentlicht wird. Um ihren Ansatz für diese Veröffentlichung zu beschreiben, stellen Sie sich ein Lego-Set vor, in dem jemand die alte Konstruktion genommen, die alten Steine entfernt hat, die all ihren Funken und ihre Farbe verloren haben, und dann das gesamte Set nach den gleichen Anweisungen wieder aufgebaut hat, während neue und weitaus detailliertere Steine verwendet wurden. Die Kern-Gameplay-Mechaniken werden in diesem Remaster beibehalten, aber das Spiel bietet brandneues Audio, massiv verbesserte Grafik und ein überarbeitetes Kampfsystem, die das Spiel näher an das Final Fantasy VII: Remake-Level bringen. In Wahrheit ist dieses Spiel irgendwo zwischen einem einfachen Remaster und einem kompletten Remake, ähnlich wie Nier Replicant Ver. 1.22474487139. Sie werden erkennen, wo Sie sind, wenn Sie schon einmal hier waren, aber es dauert nicht lange, bis Sie erkennen, wie viel sich mit dieser neuen Version verändert hat.

Das Endergebnis ist ein Spiel, das auf moderne Plattformen zugeschnitten ist und auf neuerer Hardware wie PS5 besonders hübsch aussieht. Die Charaktermodelle sind extrem detailliert, die Lichteffekte sind sowohl gesättigt als auch warm und die Reflexionen auf Marmor und Asphalt sind ziemlich beeindruckend. Die Umgebungen sind weitaus detaillierter als im Original, obwohl sie hätten überfüllt sein können. Eine PS5 bringt Ihnen eine seidig glatte 4K / 60fps-Präsentation, aber das Spielen auf einer älteren PS4 reduziert die Grafik auf nur 1080p / 30fps, was das visuelle Erlebnis natürlich weniger beeindruckend macht. Dennoch hat das Spiel ein großartiges visuelles Facelift erhalten, zumindest wenn man sich auf Zack, die wichtigsten Nebencharaktere und die Umgebung konzentriert. Kleinere NPCs sind dagegen weniger zufriedenstellend, da die meisten von ihnen steife Gesichter, seelenlose Augen und einige skurrile Bewegungsmuster haben, die Sie daran erinnern, dass dies ein Remaster eines alten Spiels ist. Das Laub ist auch ziemlich steif und reagiert weder auf Wind noch auf Zacks Bewegungen, aber trotz dieser kleinen Probleme ist dies ein Spiel, in dem die Grafik mehr beeindrucken als enttäuschen wird.

Deshalb ist es traurig zu sehen, dass die vorgerenderten CGI-Sequenzen, die 2007 die visuellen Highlights des Originalspiels waren, nicht die gleiche Behandlung erhalten haben. Im Gegenteil, sie sind jetzt die am schlechtesten aussehenden Teile des Spiels, da kein Remastering oder Upscaling durchgeführt wurde, um weder die Auflösung noch die Lichteffekte zu verbessern. Es sind Momente wie diese, die einen daran erinnern, wie sehr wir in den letzten Jahren eine Verbesserung auf der visuellen Seite von Videospielen gesehen haben, insbesondere wenn es um Beleuchtung und Farbsättigung geht. Der Unterschied ist auf einer älteren PS4 ohne HDR-Unterstützung weniger auffällig, aber er ist immer noch da. In Anbetracht der offensichtlichen Liebe und Sorgfalt, die dem Rest des Spiels gewidmet wird, ist es enttäuschend, den Mangel an Sorgfalt für die vorgerenderten CGI-Szenen zu sehen.

Während die japanische Sprachausgabe mehr oder weniger intakt bleibt (und jetzt außerhalb Japans verfügbar ist, ohne dass das Spiel importiert werden muss), wurde der englische Ton mit den neuen Synchronsprechern neu aufgenommen, die ihre jeweiligen Rollen in Final Fantasy VII: Remake spielen. Dies ermöglicht uns eine dem Original überlegene Stimme, die auch Kontinuität zur modernen Interpretation der Saga schafft. Die Musik wurde ebenfalls verbessert, und obwohl es zunächst nicht auffällt, müssen Sie nur einen kurzen Vergleich der alten und der neuen Version eines Tracks durchführen, um große Verbesserungen an der Qualität, Harmonisierung und Auswahl der Instrumente zu bemerken.

Die positiven Verbesserungen sickern auch auf das Kampfsystem durch, das jetzt an moderne Controller angepasst ist. Auf PSP mussten Sie hektisch zwischen den verschiedenen Kampfoptionen wechseln, indem Sie die Schultertasten verwenden, aber jetzt können Sie verschiedene Materia für jede Taste auf einem voll ausgestatteten Gamepad ausrüsten. Spezielle Tasten zum Ausweichen, Blockieren und Schlagen sind kostenlos, ebenso wie die neue Option, die stärksten Angriffe des Feindes abzubrechen, wenn Sie sich schnell genug bewegen. Dies gibt Ihnen ein Spiel mit viel Spaß und Action, obwohl der Kampf für erfahrene Spieler etwas einfach sein kann, wenn sie den normalen Schwierigkeitsgrad wählen. Das viel diskutierte Digital Mind Wave-System (DMW) kehrt praktisch unverändert zurück. Das System gewährt Zack während des Kampfes zufällige Boni, und ob es dir gefällt oder nicht, hängt davon ab, ob du in einem Kampf von zufälligen Faktoren gestört wirst, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Fans haben 15 Jahre lang darüber gestritten, und jetzt werden sie es wahrscheinlich weiter tun (bis Sephiroth uns alle mit einer Supernova in Stücke reißt).

Leider verflüchtigt sich der Spaß am Kämpfen während der Hauptgeschichte schnell, wenn man eine Nebenmission übernimmt, die der schwächste Teil des Spiels ist, da alle Nebenmissionen im Grunde gleich sind. Nachdem du eine kurze Anleitung gelesen hast, in der erklärt wird, warum du etwas reparieren musst, wirst du in einen generischen Bereich gebracht, in dem du das Hauptmonster besiegen musst, nachdem du unterwegs einige Mobs verprügelt hast. Diese kurzen Missionen dauern jeweils nur ein paar Minuten und waren eindeutig für kurze Sessions auf der Flucht während des Spielens auf einer Handheld-Konsole konzipiert. Man kann Square Enix dafür respektieren, dass es an der ursprünglichen Missionsstruktur festhält, um die Identität des Spiels zu bewahren, aber wenn Sie nicht unterwegs auf Switch spielen, sollten diese Nebenmissionen auf ein Minimum beschränkt werden, um nicht die Motivation zu verlieren. Zumindest sind die Ladezeiten jetzt so gut wie weg, was bedeutet, dass Sie eine ganze Reihe von Nebenmissionen im Handumdrehen erledigen können, wenn Sie sich dafür entscheiden.

Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion ist ein Remaster, der die meisten anderen Beispiele übertrifft, wenn alte Spiele für neue Konsolen überholt werden. Es behält die Identität und den Kern des Originals bei, einschließlich der negativen Aspekte, die nicht so gut gealtert sind, und bietet gleichzeitig eine Präsentation und Spielmechanik, die den heutigen Standards viel näher kommt. Die abgrundtief langweiligen Nebenmissionen und das Fehlen von remasterten CGI-Sequenzen sind ein Minus, aber wenn das Spiel die gleiche großartige Geschichte mit besserem Sound, einem flüssigen visuellen Erlebnis und einem actiongeladenen Kampfsystem liefert, werden Sie mich nicht klagen hören.