Cris Tales streamt 2020 auf Stadia

Es gibt einen neuen Trailer für das sehr schick gezeichnete Rollenspiel Cris Tales. Publisher Modus Games hat auf der PAX East offiziell die Google-Stadia-Version des Titels angekündigt, der noch dieses Jahr auf allen aktuellen Plattformen erscheinen soll. Das Game ist laut den Entwicklern Dreams Uncorporated ein "Liebesbrief an vergangene Rollenspiele", was nicht nur im rundenbasierten Kampf zu sehen sein dürfte. Der beeindruckende Zeichenstil wird von einer Zeitreisemechanik ergänzt, mit der wir die Geschichte vorantreiben, die Welt verändern und in den Gefechten die Oberhand gewinnen. Weitere Infos gibt es leider nicht, doch das Material verdient einen Blick:

