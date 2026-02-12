Crimson Moon bringt 2026 mittelalterliche Darksiders-ähnliche Action

Es ist ein großes Jahr für Fans der Farbe Crimson, denn nächsten Monat wird Pearl Abyss Crimson Desert eröffnen und später im Jahr 2026 können wir erwarten, dass der Entwickler Probably Monsters auftaucht und sein Actionspiel namens Crimson Moon herausbringt.

Aber nehmen Sie die ähnlichen Namen nicht als Hinweis darauf, dass es sich um vertraute Spiele handelt, denn Crimson Moon ist vielmehr ein mittelalterliches Darksiders-ähnliches Action-Erlebnis mit Design und Gameplay, das an Actionprojekte aus den frühen 2010ern erinnert. Dieses Spiel hat definitiv einen nostalgischeren Stil.

Was jedoch offiziellere und vollständigere Informationen zum Spiel angeht, fehlt uns diese momentan, denn alles, was wir wissen, ist, dass das Veröffentlichungsfenster für 2026 festgelegt ist. Ebenso sichert das State of Play-Aussehen auch einen PS5-Launch.

Bleiben Sie dran für mehr und sehen Sie sich unten den Crimson Moon-Trailer an.