Crimson Desert zeigt Protagonisten, Geschichte, offene Welt und mehr in neuem Gameplay

HQ

Crimson Desert ist weniger als zwei Monate entfernt, und das ambitionierte Action-Adventure-Spiel hat uns gerade einen frischen Blick auf seinen Protagonisten Kliff und die Welt von Pywel in einem dicken Gameplay-Featurette gegeben.

Kliff ist ein Krieger der Greymanes, der zu Beginn des Spiels seine Heimat zerstört und sein Volk zerstreut vorfindet. Unsere Mission als Kliff ist es, die Greymanes wieder zu vereinen und den Frieden im Land Pywel wiederherzustellen, indem wir die fünf Hauptregionen Hernand, Pailune, Demeniss, Delesyia und die Crimson Desert durchsuchen.

In einer Pressemitteilung wurde außerdem bestätigt, dass wir später im Spiel zwei zusätzliche spielbare Charaktere bekommen werden, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Kampfstile, Fähigkeiten und mehr zu Crimson Desert bringen. Kliff verfügt jedoch über genug Fähigkeiten, um die meisten Gegner des Spiels zu besiegen, wie man in den untenstehenden Gameplay-Clips sehen kann.

Crimson Desert soll am 19. März starten. Nachdem das Spiel kürzlich Gold erreicht hat, sieht es so aus, als würde es genau dieses Datum erreichen.