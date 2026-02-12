Crimson Desert verwöhnt uns mit den ruhigen und lebendigeren Seiten seiner Welt für die letzten Features-Übersicht

HQ

Crimson Desert ist in erster Linie ein Action-RPG. Du wirst viel Zeit damit verbringen, Gegner mit Schwertern, Hämmern, Äxten und sogar deinen Fäusten in der weitläufigen Welt von Pearl Abyss zu verprügeln. Aber das heißt nicht, dass du nicht ab und zu eine Pause machen kannst.

Der neueste und letzte Feature-Übersichtstrailer für Crimson Desert vor seiner Veröffentlichung im März führt uns durch die Welt von Pywel. Zu all den Aktivitäten, die wir außerhalb des Abenteuers in den verschiedenen Regionen unternehmen können. Vom Angeln über Bergbau bis hin zur Zeitsuche, um die lokale Tierwelt zu jagen – alle drei spielbaren Charaktere haben eine Vielzahl von Dingen, die sie außerhalb der nächsten Hauptquest erledigen können.

Auch wenn du in Crimson Desert keinen eigenen Helden erschaffen kannst, kannst du seine Outfits, Frisuren und mehr anpassen, um sie zu deinen eigenen zu machen. Vom Zentrum des Greymane-Lagers bis zu überfüllten Städten und ruhigen Weilern sieht Pywel aus wie eine Welt, in der man sich wirklich verlieren kann. Sehen Sie sich unten die Übersicht über die Merkmale an: