Crimson Desert verschoben auf Q1 2026

Crimson Desert, das kommende Open-World-Action-RPG von Pearl Abyss, wurde auf Q1 2026 verschoben.

Dies geht aus der jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen von Pearl Abyss für das 2. Quartal 2025 hervor. In dem Anruf machte das Studio deutlich, dass Crimson Desert einfach noch nicht bereit für die Veröffentlichung war. "Die Veröffentlichung von Crimson Desert, unserem ersten groß angelegten AAA-Konsolenspiel, hat sich unvermeidlich um ein Viertel verzögert, gegenüber dem zuvor angekündigten Zeitplan. Dies ist auf länger als erwartete Zeitpläne zurückzuführen, die sich aus der Terminkoordination und der Zusammenarbeit mit mehreren Partnern für den Offline-Vertrieb, Voice-Overs, Konsolenzertifizierung und andere Startvorbereitungen ergeben", sagte Pearl Abyss (Transkription von GamingBolt).

"Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür, dass wir den ursprünglich versprochenen Zeitplan für den Start im vierten Quartal nicht einhalten konnten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es sich um eine strategische Entscheidung handelt, die darauf abzielt, den Erfolg in einem sinnvollen Umfang zu sichern."

Wir werden erst in einiger Zeit eine Ankündigung des Veröffentlichungsdatums sehen, da Pearl Abyss sicherstellen möchte, dass das nächste versprochene Datum eines ist, das es einhalten kann. Crimson Desert wird nächste Woche immer noch auf der Gamescom und nächsten Monat auf der Tokyo Game Show sein, aber es wird erst nächstes Jahr in seiner vollen Form erscheinen.