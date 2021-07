Crimson Desert verläuft sich im Sand, das Team braucht mehr Zeit

Crimson Desert war ursprünglich als Erweiterung des MMO-Rollenspiels Black Desert Online angedacht, doch die Entwickler haben sich im Laufe der Produktion umentschieden und plötzlich die Kommunikation geändert. Der Titel sollte nicht länger mit dem Online-Universum in Verbindung gebracht werden, da es sich um ein klassisches Einzelspielerabenteuer handle. Nun gibt das Team bekannt, dass diese Neuausrichtung die Entwickler länger beschäftigen wird, als zunächst erwartet.

Das Team von Pearl Abyss nimmt sich mehr Zeit, um "neue Ideen" in das vorhandene Gameplay-Gerüst zu integrieren. Auf diese Weise wollen sie eine tiefgreifendere Erfahrung schaffen, die die Entwickler weder ausbrennt noch sie gesundheitlichen Risiken aussetzt. Das Game wir aus diesem Grund nicht mehr dieses Jahr, sondern erst zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft erscheinen. Hoffentlich finden die Entwickler bis dahin heraus, was sie eigentlich für ein Spiel ausliefern wollen.