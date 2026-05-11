Crimson Desert s neuester Patch fügt endlich neue Spezialreittiere hinzu und erlaubt es, Angriffshunde auf Feinde einzusetzen

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Seit die ersten Trailer einen steingesichtigen Kliff auf einem Bären, Wolf und Drachen zeigten, waren die Fans verzweifelt darauf gewart, dass Crimson Desert uns diese Reittiere länger als nur für eine begrenzte Zeit im Spiel gibt. Jetzt, knapp zwei Monate nach seiner ersten Veröffentlichung, hat Crimson Desert erneut die Gebete der Fans mit seinem neuesten Patch erhört.

Patch 1.06.00 sieht so aus, als hätte Pearl Abyss seit dem Start viele seiner Hauptfixes für Crimson Desert abgeschlossen und bietet den Spielern nun einige spaßige Inhalte von ihrer Wunschliste für das Update. Spezielle Reittiere sind die Schlagzeile, wobei "Bären, Wildschweine, Wölfe, Hirsche, Bergziegen, Kuku-Vögel, Leguane, Greifvögel, Kamele, Löwen und Tiger" nun reitbar sind, wenn man die Tiere genug bezwingen und füttern kann, um sie zu zähmen. Unzähmbare Tiere verändern ihr Vertrauen nicht, wenn du sie fütterst, also verschwende dein Futter nicht an etwas, das nicht in der obigen Liste steht.

Auch die Sattel wurden geändert und erscheinen nicht mehr automatisch auf speziellen Reittieren. Du musst sie ausrüsten, wenn du sie anhaben willst, aber sie sind trotzdem da. Außerdem wurde ein Extraktionsmechanismus hinzugefügt, der es dir ermöglicht, Materialien zur Verfeinerung von Ausrüstung durch die Interaktion mit Schmieden wiederherzustellen.

Weitere zusätzliche Inhalte und Mechaniken umfassen eine Klauenmaschine, die der Lachenden Marionette hinzugefügt wurde, neue unbewaffnete Fähigkeiten für Oongka und ein neues Item namens Sigil of Valor. Was bewirkt das? Nun, wenn es ausgerüstet ist, greifen die Hunde, die du als Haustier hast, automatisch Gegner an. Los, meine Hundelegionen!