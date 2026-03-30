Crimson Desert s neuer Mega-Patch macht das Reiten natürlicher, neben hunderten weiteren Änderungen

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Es ist der Beginn einer neuen Woche, und ein neuer Patch ist bereits für Crimson Desert, den Einzelspieler-Titel von Pearl Abyss, der gerade für Aufsehen sorgt, da. Mit über drei Millionen verkauften Exemplaren erreichte das Spiel an diesem Wochenende einen neuen Höchststand bei gleichzeitigen Spielern, während die Nutzerbewertungen auf Steam 100.000 Bewertungen erreicht haben, was es als "sehr positiv" bedeutet.

Tatsächlich haben wir in den letzten 24 Stunden zwei Updates für das Spiel erhalten: Patch 1.01 und Hotfix 1.01.01. Der erste kam am Sonntag und brachte zahlreiche Verbesserungen zur Lebensqualität sowie fünf neue Reittiere und Fehlerbehebungen. Der heutige Montagspatch hat einige kleinere Anpassungen vorgenommen, die auf dem vorherigen Update aufbauen.



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Unten findest du die Patchnotes zu Crimson Desert s Patch 1.01 und Hotfix 1.01.01, die jetzt auf dem PC (vorerst nur auf Steam), Xbox Series und PS5 verfügbar sind.

Patch 1.01.00

Inhalt



Fünf neue Reittiere wurden hinzugefügt, die durch Erfüllung bestimmter Anforderungen erhalten und beschworen werden können. Frostiger Weißbär, Silberzahn, Weißhirsch, Felsenzack-Warzenschwein und Alpen-Steinbock.



Die Bewohner von Pywel fürchten sich nicht vor gezähmten Tieren, sodass du dich mit vollkommener Ruhe in den Siedlungen bewegen kannst.



Wenn du vor diesem Patch bereits eines der legendären Tiere gefangen hattest, erhältst du die entsprechende Belohnung rückwirkend im Menü für zusätzliche Belohnungen, wenn du dich ins Spiel einloggst.



Truhen mit bestimmten Materialien wurden auf dem gesamten Kontinent Pywel hinzugefügt.



Eine 'Refining Coin' wurde hinzugefügt, mit der du Ausrüstung bis Level 4 veredeln kannst, ohne zusätzliche Materialien zu verbrauchen. Diese Münze kann als Belohnung in einigen Haupt- und Fraktionsquests erhalten werden.



In den Koch- und Handwerksmenüs wurde die Funktion 'Sofort herstellen' hinzugefügt, mit der man sofort nach Auswahl des Rezepts Essen zubereiten kann, ohne die Zutaten auswählen zu müssen.



Die Option, alle Artikel gleichzeitig im persönlichen Lager zu lagern, wurde hinzugefügt. (Tastatur: Shift + Rechtsklick / PS5: □ / Xbox: X)



Das persönliche Lagerhaus, das sich zuvor hinter Carl, dem NPC im Greymane-Lager, befand, befindet sich jetzt im Zelt.



Mit der Hinzufügung eines NPC aus dem Lebensmittelgeschäft auf Farmen in den verschiedenen Regionen des Kontinents Pywel wurde der Umfang bestimmter Wissens angepasst.



Du kannst jetzt alle Informationen zu den im Shop erhältlichen Artikeln auf einmal erwerben; Die Aufnahmezeit wurde auf 3 Sekunden gesetzt.



Die Benutzeroberfläche wurde so verbessert, dass beim Stehen vor einer verschlossenen Tür eine Interaktionstaste erscheint, mit der man wählen kann, ob man einen Schlüssel benutzt oder nicht.



Das Verhalten der Haustiere wurde verbessert, sodass sie sich während des Kampfes nicht zu weit vom Spieler entfernen.



Das Problem, dass Haustiere während des Kampfes keine Gegenstände aufnehmen konnten, wurde behoben.



Sie erhalten nun 5 Einheiten Wasser, wenn Sie Wasser aus einem Brunnen entnehmen.



Mineralien, die mit dem Bergbaubohrer aus Adern gewonnen werden, werden nun sofort gewonnen.



Feuerholz von Bäumen, die mit Demeniss' Kettensäge gefällt wurden, wird nun automatisch gesammelt.



Die Materialien, die zur Herstellung des Kuku-Beobachter-Sets benötigt werden, wurden geändert.



Das System wurde so verbessert, dass Abyss-Komponenten, die bei Zerstörung von Evanescent Brockders fallen gelassen werden, im Kuku-Eisentopf gelagert werden können.



Mit dem Helm des Wissens kannst du jetzt sofort alle verfügbaren Informationen auf dem Bildschirm erhalten.



Die Schatzsuchreichweite des Piratenkönigshuts wurde leicht erhöht.



Nachdem das Inventar auf seine maximale Kapazität (240 Plätze) erweitert wurde, werden alle erhaltenen Inventarerweiterungswerkzeuge in Truhen mit Handwerksmaterialien und anderen Gegenständen umgewandelt.



Das Spielerlebnis in The Abyss wurde verbessert.



Die Wahrscheinlichkeit, dass Diebe nach dem Diebstahl und dem Betreten eines Gebäudes fliehen, ist verringert.



Die maximale Aufnahmedistanz im Fotomodus wurde erhöht, und eine Einstellungsfunktion für das Sichtfeld sowie Soundeffekte beim Aufnehmen wurden hinzugefügt.



Im Rahmen der laufenden Verbesserungen wurden einige 2D-Art-Assets ersetzt, um sich an die künstlerische Ausrichtung des Spiels anzupassen.



Einen Bug behoben, der es den Spielern unmöglich machte, sich am Bett, am Lagerfeuer und an ähnlichen Orten auszuruhen oder zu warten.



Ein Problem behoben, bei dem Damiane oder Oongka in bestimmten Situationen unsichtbar wurden.



Ich habe einen Fehler behoben, der dazu führte, dass Geld auf der Bank beim Aktualisieren der Zinsen unter bestimmten Umständen verschwand.



Ein Fehler wurde behoben, sodass beim Verlieren eines versiegelbaren Gegenstands, der versiegelt werden kann, dieser versiegelt wird, sofern sein Status es erlaubt; ansonsten wird es als verlorener Gegenstand vermerkt.



Das System wurde verbessert, sodass beim Liegen eines versiegelbaren Gegenstands draußen, das Speichern und Laden des Spiels eine Warnung vor Versiegelung oder verlorenem Gegenstand erscheint.



Der Beitrag wird erst abnehmen, wenn ein NPC das Verbrechen aufspürt.



Die Funktionalität eines Gegenstands wurde geändert.



Steuerung / Kampf



Die Bewegungssteuerung für Charakter und Pferd wurde verbessert.



Die Bewegungsgeschwindigkeit steigt nun einfach, indem man die Lauftaste gedrückt hält.



Es ist auch möglich, die Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen, indem man die Lauftaste einmal drückt, ohne sie wiederholt drücken zu müssen.



Es wurde eine Verbesserung umgesetzt, sodass die Bewegungsgeschwindigkeit des Charakters oder Pferdes nicht abnimmt, selbst wenn die Lauftaste nicht gedrückt gehalten wird.



(Um den laufenden Zustand aufrechtzuerhalten, ist es jedoch notwendig, den Laufknopf regelmäßig zu drücken).



Die 'Flug'-Fähigkeit wurde verbessert.



Der Ausdauerverbrauch wurde reduziert.



Der Bug, der dazu führte, dass die Bewegung kurzzeitig stoppte, wenn man die Fähigkeit vor dem Abflug einsetzte, wurde behoben.



Es ist jetzt möglich, ausgestattete Gegenstände auch während des Flugs zu verwenden.



Das Problem, das verhinderte, dass die 'Flug'-Fähigkeit in bestimmten Situationen aktiviert werden konnte, wurde gelöst.



Die Fähigkeit 'Air Stable' wurde neu gestaltet. Aufgrund eines unbeabsichtigten Bugs, der es ermöglichte, diese Fähigkeit in der Luft zu ketten, haben wir Anpassungen vorgenommen, sodass sie als angenehmere Bewegungsmechanik funktioniert, ohne das Gleichgewicht des Spiels zu stören.



Die Animation der Fähigkeit wurde verbessert.



Je öfter du Luftstich hintereinander benutzt, desto mehr Ausdauer verbraucht es.



Ein Bug, der verhinderte, dass die Fähigkeit aktiviert werden konnte, wenn sie mit einer anderen Hauptwaffe als dem Schwert ausgerüstet war, wurde behoben.



Die Ausdauer, die beim Einsatz von 'Luftmanöver' und 'Luftfeg' verbraucht wird, wurde reduziert.



Die Interaktionsmöglichkeiten mit NPCs wurden erweitert, um es deutlich bequemer zu machen.



Die Rotationsreaktion des Spielers bei kurzen Strecken wurde verbessert.



[Tastatur/Maus] Einen Bug behoben, der die Ausführung der Fähigkeiten 'Dazzle' und 'Spinning Slash' beim Halten der Steuerung in bestimmten Situationen unterbrach.



[Tastatur/Maus] Es ist jetzt möglich, Artikel im Shop durch Doppelklick zu verkaufen.



Spezifische visuelle Effekte wurden für Schwachstellen basierend auf ihrem Element hinzugefügt.



Die KI bestimmter Bosse und Gegner wurde so angepasst, dass sie nicht sofort angreifen, nachdem der Spieler gestorben ist und wieder gespawnt ist.



Einen Bug behoben, der es ermöglichte, die Fähigkeit 'Diving Kick' in der Luft zu aktivieren, selbst wenn kein fester Boden zum Landen vorhanden war.



Für Werkzeug-ähnliche Gegenstände wurde eine Zielanweisung hinzugefügt.



Die Waffen-Scheiden-Taste ermöglicht es dir jetzt auch, die Waffe zu ziehen, und die Anleitung wurde verbessert, um sie im Kampf anzuzeigen.



Ein gelegentliches Problem, bei dem die Betäubungsleiste sofort zurückgesetzt wurde, sobald ein Boss mit einem Reittier besiegt wurde, wurde behoben.



Kleine und mittelgroße Felsenkrabben stoßen heute zurück, wenn sie von einer Ohrfeige getroffen werden.



[Tastatur/Maus] Die Benutzerfreundlichkeit der Inventarkontrollen wurde wie folgt verbessert:



Die Methode, Gegenstände im Inventar auszuwählen und zu verwenden, hat sich nun geändert: Es geschieht nicht mehr, indem man mit dem Cursor darüber fährt, sondern mit Mausklick.



Du kannst Gegenstände in meinem Inventar auswählen, indem du mit der Maus mit der linken Maus klickst.



Du kannst Gegenstände verwenden, indem du mit der Maus mit der rechten Maus oder mit der rechten Maus anklickst.



Der Ausdauerverbrauch beim Einsatz von Sprint und Rabenflügeln wurde reduziert.



Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Rückstoßbereich der konzentrierten Abstoßung ungewöhnlich groß war.



Es ist nicht mehr möglich, die Räder von Rusten, dem Desert Marauder, aus einer bestimmten Entfernung zu zerstören.



Ein Bug wurde behoben, der das Rollen oder Ausweichen beim Einsatz von Konzentrationsfähigkeiten verhinderte.



[Tastatur/Maus] Eine Funktion wurde hinzugefügt, um die axiomatische Kraft präzise zu steuern. Wenn du Q oder die Mausrückwärtstaste gedrückt hältst, während du die Maus bewegst, kannst du Objekte mit größerer Präzision bewegen.



Die Interaktion mit Objekten wurde verbessert.



Wenn Sie nun versuchen, Ihre Waffe an einem Ort oder Bundesstaat zu ziehen, an dem es nicht erlaubt ist, erscheint eine Informationsnachricht.



Missionen



Der etwas abrupte Übergang zur Befreiungsanimation während der Befreiung einer Siedlung wurde geglättet.



Im Prolog wurde ein Bug behoben, bei dem es nicht möglich war, in der Mission 'A New Journey' voranzukommen, wenn man Sebastian mit einem Gegenstand auf ihn warf.



In Kapitel 2 wurde ein Problem gelöst, bei dem das Lieferziel während der Mission 'Ein fehlender Begleiter' gelegentlich verschwand.



In Kapitel 3 wurde ein Fehler behoben, bei dem während der Mission 'Dancing with the Devil' die Zerstörung von Totems manchmal nicht aufgezeichnet wurde.



Zusätzlich wurden fehlende Hilfshinweise während des Missionsfortschritts hinzugefügt.



Schnittstellen-Korrekturen/Verbesserungen



Eine Funktion zum Setzen von Nord (N) am oberen Rand der Minikarte wurde hinzugefügt.



Im Fertigkeitenmenü wurden Informationen zu Statusverbesserungen für das nächste Level jeder Fertigkeit hinzugefügt.



Symbole wurden der Minikarte hinzugefügt, um den Standort von Schlüsseln und Ambossen anzuzeigen.



Im Benachrichtigungsmenü kannst du jetzt den Status von Herausforderungen und Quests (angenommen, abgeschlossen, aktualisiert) sowie Belohnung und Zeit sehen. Darüber hinaus wurde das maximale Limit für gespeicherte Benachrichtigungen auf 2000 erhöht.



Ein Symbol wurde dem Journal hinzugefügt, um anzuzeigen, dass eine neue Quest ansteht.



Die Benutzeroberfläche wurde so verbessert, dass beim Anzeigen der Befreiungsleiste einer Siedlung die Einrichtungen der Siedlung auf der Minikarte erscheinen.



Die allgemeinen Funktionen der Benachrichtigungen auf dem Hauptbildschirm wurden optimiert, einschließlich Anzeigezeit und Ablauf.



Im Koch- und Handwerksmenü werden identische Rezepte (befriedigend, großzügig oder reichlich) nun zusammengefasst, um die Sichtbarkeit zu verbessern.



Der Duo-Guide wurde verbessert und zeigt die Verknüpfung zum Überprüfen der Hand während des Spiels an.



Der blendende Blitzeffekt auf dem Ladebildschirm nach dem Sterben und erneuten Versuchen wurde entfernt.



Die Wissensmenü-Oberfläche wurde so überarbeitet, dass die Hauptkategorien und Unterkategorien auf einen Blick eingesehen werden können.



Die Guide-Bilder für die L3/R3-Tasten am DualSense-Controller und die LS/RS-Tasten am Xbox-Controller wurden aktualisiert.



Wenn man Beutel-Gegenstände aus dem Inventar verwendet, wird die Option 'Alles verwenden' nun standardmäßig aktiviert.



Die Textfarbe in der Beschreibungsoberfläche wurde geändert, um die Sichtbarkeit des Textes zu verbessern.



Grafik/Einstellungen



Stabilität und Rendering-Qualität wurden in niedrigauflösenden Umgebungen oder in denen der Skalierungsmodus aktiviert ist, verbessert.



Die Darstellung transparenter Materialien (Haare, Fell, Kleidung usw.) wurde verbessert, wenn FSR-RR oder DLSS-RR aktiviert ist.



[PlayStation 5] Die Option 'Auflösung bei 4K sperren' wurde hinzugefügt, um ein schärferes Spielerlebnis zu bieten.



Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Display das Signal in 4K-Auflösung aus, unabhängig davon, ob der Monitor es unterstützt oder nicht, sodass Sie ein klareres Bild genießen können.



Wenn diese Option im Performance-Modus auf dem Basismodell der PlayStation 5 verwendet wird, wird ein Upscaling über FSR angewendet.



Diese Option ist standardmäßig aktiviert, aber du kannst sie deaktivieren, wenn du möchtest.



Wenn es deaktiviert bleibt, passt sich das Display an die maximale Auflösung des Monitors an.



Ein Bug, der nach längeren Spielsitzungen zu einer Zunahme des visuellen Rauschens auf dem Bildschirm führte, wurde behoben.



Wenn DLSS-RR aktiviert ist, wird die Displacement Mapping nun korrekt angewendet. Außerdem wurde das DLSS-RR-Preset von D auf E geändert, was die Gesamtqualität verbessert und das Problem behoben hat, das zum Einfrieren von Texturanimationen wie dem Wasserfall führte.



Leistung/Stabilität/Gameplay



Die Ladezeiten beim Durchqueren des Abyss-Nexus wurden verkürzt, ebenso wie die Wartezeit beim Wiederbeleben nach dem Tod.



Die Gesamtleistung und Stabilität auf PC, Mac und Konsolen wurden optimiert, und mehrere unerwartete Abstürze wurden behoben.



Der Bildratenabfall (FPS), der während des Kampfes gegen den Crow Summoner auftrat, wurde behoben.



Lokalisierung



Einen Fehler behoben, bei dem die Quest-Ziel-Oberfläche die Beschreibung bestimmter Gegenstände anstelle der Questdetails anzeigte.



Mehrere Lokalisierungsfehler wurden behoben und die Qualität in allen verfügbaren Sprachen verbessert.



Sonstiges



Neue Geräusche wurden hinzugefügt, die zu hören sind, wenn bestimmte Tiere Fleisch essen.



Weitere Änderungen



Einen Fehler behoben, der verhinderte, dass Spieler beim Versuch, sie aufzurüsten, mit bestimmten Tools interagieren konnten.



Einen Fehler im Twisted Path Abgrund behoben, der es ermöglichte, das Luftroutenportal zu öffnen, ohne den angrenzenden Abgrund vorher wiederherzustellen.



Das Verhalten des Viehs beim Herden wurde verbessert, sodass sie dem Spieler korrekt folgen.



Ein Bug wurde behoben, bei dem ein Spieler mit niedrigem Kopfgeld allein durch Begrüßung eines NPCs eines Verbrechens beschuldigt werden konnte.



Ein Problem wurde gelöst, bei dem die Nutzung der Windschleier-Fähigkeit nahegelegene NPCs beeinflusst hat.



Ein Bug wurde behoben, der dazu führte, dass der Gehäusemodus beim Drücken der 'Zoom-in'-Taste draußen geschlossen wurde.



Ein intermittierender Bug wurde behoben, der dazu führte, dass der Charakter beim Landen in flachem Wasser wieder untertauchte.



Ein Bug wurde behoben, der verhinderte, dass der Effekt der Energy Drain Abyss-Ausrüstung aktiviert wurde.



Entfernte eine unbeabsichtigte Funktion, die auf den Sternenhelm angewendet wurde.



Es wurde ein Ruckeln in der Bewegungsgeschwindigkeit behoben, das genau in dem Moment des Gleitens auftrat.



Einen Bug behoben, der dazu führte, dass der Charakter Ausrüstung verstauen musste, wenn er versuchte, sie über den Schnellslot zu wechseln, während er bereits eine Waffe ausgerüstet hatte.



Einen Fehler behoben, der das Zielen mit dem Bogen in bestimmten Situationen verhinderte.



Einen Bug behoben, der dazu führte, dass der Spieler beim Einsatz von Schneller Hieb in der Nähe einer Klippe zurückgestoßen wurde.



Überlappende Probleme mit verschiedenen Benutzeroberflächenelementen wurden behoben, wenn sie gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt wurden.



Das Problem wurde behoben, dass es nicht als Verbrechen galt, jemanden mit einem Stück Holz zu schlagen.



Andere kleinere Bugs wurden behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern.



Hotfix 1.01.01