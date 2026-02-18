Crimson Desert könnte größer sein als Grand Theft Auto VI, sagt der ehemalige Rockstar-Entwickler

HQ

Falls Rockstar es schafft, Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 zu veröffentlichen, scheint das GOTY-Gespräch genauso abgeschlossen zu sein wie das von 2025 mit Clair Obscur: Expedition 33, das alles dominierte. Allerdings gibt es ein Außenseiter, von dem der ehemalige Rockstar-Senior-Animator Mike York glaubt, dass er das meisterwartete Spiel aller Zeiten überholen könnte.

Dieses Spiel ist Pearl Abyss' Crimson Desert. Ein Fantasy-Action-RPG, das mit jedem Trailer immer mehr Spieler auf sich zieht. In einem neuen Video auf Yorks YouTube-Kanal (aufgenommen von Wccftech) behauptet er, dass es sogar GOTY von GTAs Nase wegnehmen könnte.

"Wenn GTA VI dieses Jahr gar nicht hier wäre, würde [Crimson Desert ] wahrscheinlich Game of the Year werden, so wie es aussieht," York sagte und kommentierte, dass Crimson Desert s Fähigkeit, einen Spieler in der Welt verlieren zu lassen, ihn zu einem ebenso starken Anwärter auf das Spiel des Jahres machen kann wie Grand Theft Auto VI.

York gibt zu, dass Rockstar bei GTA VI "den Ball fallen lassen" müsste, damit Crimson Desert aufrecht bleibt – etwas, das unwahrscheinlich erscheint. Aber hey, wie wir alle wissen, sind schon seltsamere Dinge passiert. Weder Crimson Desert noch Grand Theft Auto VI sind zum Zeitpunkt des Schreibens veröffentlicht, also müssen wir sehen, ob beide Spiele ihre Landungen jeweils zu Beginn und Ende des Jahres schaffen, dann beginnt das GOTY-Rennen.