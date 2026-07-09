Crimson Desert ist offenbar auf dem Weg zu Switch 2

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Seit Baldur's Gate III vor drei Jahren bei Preisverleihungen aufgeräumt wurde, sind tiefgründige Rollenspiele total angesagt. Das haben wir nicht zuletzt letztes Jahr mit Clair Obscur: Expedition 33 gesehen und noch im vergangenen Frühjahr mit Crimson Desert.

Nun hat der CEO von Pearl Abyss, der Entwickler letzteres, während eines Treffens mit Investoren enthüllt, dass sie derzeit einen Weg erkunden, der mit ziemlicher Sicherheit einen erheblichen Verkaufsschub bringen würde. Konkret wollen sie es auf der Nintendo Switch 2 veröffentlichen und haben bereits eine spielbare Version:

"Wir halten es für wichtig, Crimson Desert auf möglichst vielen Plattformen zu präsentieren. Wir überprüfen gerade die Nintendo Switch 2, und sie wird derzeit so weit entwickelt, dass grundlegendes Gameplay möglich ist. Die Plattformerweiterung ist jedoch nicht nur ein einfacher Port; Der Schlüssel ist, ob wir die Grafik, Action und Open-World-Erfahrung von Crimson Desert auf diesem Gerät vollständig erhalten können."

Es gibt jedoch noch viel zu tun, bevor eine Switch-2-Version veröffentlicht werden kann, die den Standards entspricht, und der Pearl Abyss-Manager kommt zu folgendem Schluss:

"Die Switch-2-Version benötigt weiterhin Optimierung und technische Überprüfung, und wir müssen auch die Partnerzusammenarbeit prüfen und prüfen, ob sie unseren Qualitätsstandards entspricht. Daher ist es schwierig, einen Veröffentlichungsplan zu bestätigen. Wir werden es transparent bekanntgeben, sobald bestätigte Informationen vorliegen."

Wir drücken die Daumen, dass Crimson Desert auch für die Switch 2 in einer erstklassigen Edition erscheint. Unsere Gedanken dazu können Sie hier lesen... und sag uns gerne Bescheid, falls du es für die Switch 2 kaufen würdest.