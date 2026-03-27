Crimson Desert hat mit der Arbeit an einem Port für die Nintendo Switch 2 begonnen

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Crimson Desert ist derzeit das meistdiskutierte Spiel online, und das aus gutem Grund. Egal, ob man ein Fan des Spiels ist oder nicht, es dominiert die Gespräche und Verkaufszahlen, da zum Zeitpunkt des Schreibens bereits drei Millionen Exemplare verkauft wurden, wobei der CEO von Pearl Abyss sagt, er werde die fünf Millionen Nachrichten bald fertig haben.

Im selben Artikel der koreanischen Nachrichtenseite YNA sehen wir, dass der Entwickler auch darüber nachdenkt, das Land Pywel auf eine neue Plattform zu bringen. In einer Stellungnahme von Heo Jin-young, CEO von Pearl Abyss (übersetzt von NintendoEverything), sehen wir, dass die Arbeit an der Entwicklung der Nintendo Switch 2-Version des Spiels gewissermaßen begonnen hat.

"Im Vergleich zu anderen Konsolen hat die Switch immer noch niedrigere Spezifikationen, also gibt es Dinge, auf die wir verzichten müssten. Intern haben wir mit Interesse mit Forschung und Entwicklung begonnen", sagte er.

Diese Dinge, auf die das Spiel wahrscheinlich verzichten müsste, sind fast sicher performance-bezogen. Angesichts der allgemeinen Probleme mit der Konsolenleistung zum Start ist es überraschend, dass Crimson Desert eine Nintendo Switch 2-Version mit solcher Begeisterung in Betracht zieht. Angesichts dessen, wie viel das Spiel bereits enthält, sind wir uns sicher, dass es technische Zauberei gibt, die Crimson Desert rechtzeitig auf die Switch 2 bringen kann.