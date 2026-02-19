Crimson Desert hat keine Mikrotransaktionen, da die Entwickler es als "Premium-Erlebnis" sehen wollen.

HQ

Im Laufe der Nacht haben wir Neuigkeiten über Star Wars: Galactic Racer geteilt, das so ungewöhnlich ist wie ein aufwendiges Rennspiel, das ohne Season Pass oder Ähnliches erscheinen wird. Die Idee ist, dass du ein komplettes Spiel bekommst, indem du es kaufst, ohne extra für dein vollpreisiges Spiel bezahlen zu müssen.

Ob dies ein Trend ist, ist noch zu früh, um zu sagen, aber Tatsache ist, dass das koreanische Unternehmen Pearl Abyss einen ähnlichen Ansatz für sein kommendes Crimson Desert verfolgt hat. In einem Interview mit Dropped Frames (über GamingBolt) erklärt Marketingdirektor Will Powers, dass sie nicht versuchen werden, dir im Spiel eine Menge Sachen zu verkaufen:

"Das ist ein Premium-Spiel. Man kauft es einmal, und ich möchte nicht sagen, dass es keine Mikrotransaktionen gibt – denn wir haben Vorbestellungsboni –, aber alles, was angekündigt wird und zum Start kommt, ist rein kosmetisch."

Und du musst keine alternative erfundene Währung kaufen oder ständig daran erinnert werden, wofür du Geld ausgeben solltest, und es wird nicht einmal einen Laden dafür geben:

"Nein, das kann ich sagen. Es gibt keinen Kosmetik-Cash-Shop. Das ist dafür gemacht, ein Premium-Erlebnis zu sein, das du kaufst, und du genießt die Welt – nicht für Mikrotransaktionen."

Crimson Desert ist wahrscheinlich das heißeste Rollenspiel des Jahres, und solche Aussagen werden die Leute kaum weniger begeistert machen, es zu spielen. Was denkst du? Ist das der Beginn einer neuen Welle von Entwicklern, die Gamer nicht als geldgefüllte Piñatas sehen, oder sind das nur zwei isolierte Zufälle?