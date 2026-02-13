Crimson Desert hat keine einstellbaren Schwierigkeitsgrade

HQ

Wir sind nur einen Monat von der endgültigen Veröffentlichung von Crimson Desert – einem Spiel, das weiterhin mit seiner Breite und Menge an aktiven Spielsystemen zu jedem Zeitpunkt erstaunt. Ein Spiel mit diesem Umfang und dieser Größe kann schwer wirklich zu verstehen sein, deshalb haben wir uns kürzlich mit Entwickler Pearl Abyss zusammengesetzt, um über verschiedene Aspekte des Spielerlebnisses zu sprechen.

Hier enthüllten die Entwickler, dass sie derzeit keine verstellbaren, eigenständigen Schwierigkeitsgrade für das Spiel anbieten, sondern stattdessen einen festen und ausgewogenen Schwierigkeitsgrad für alle, wie das Team erklärt:

"Im Moment bietet Crimson Desert keine eigenen Schwierigkeitsgrade an. Gleichzeitig möchten wir aber, dass die Spieler die Geschichte, die Welt und den Kampf des Spiels genießen können. Deshalb haben wir eine Vielzahl von Spieleroptionen zur Vorbereitung auf Kämpfe oder schwierige Momente eingeführt, wie findbare und aufrüstbare Ausrüstungsoptionen, Verbesserungen durch Verbrauchsgegenstände, Fähigkeiten usw., die es den Spielern ermöglichen, den Schwierigkeitsgrad durch Selbstermächtigung zu senken."

Sie sagen zwar "im Moment", was sich ein Zeitfenster gibt, um in Zukunft separate Modi hinzuzufügen, aber umgekehrt haben viele Spiele Erfolg gehabt, weil sie den beabsichtigten Schwierigkeitsgrad beibehalten haben.

Alles über den Schwierigkeitsgrad, den Umfang der Welt und die wichtigsten Inspirationen hinter dem Spiel können Sie in unserem kommenden, exklusiven Interview nachlesen.