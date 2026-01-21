Crimson Desert hat Gold erreicht und ist bereit für den Start im März

HQ

Wenn Sie sehnsüchtig auf das Erscheinen von Pearl Abyss ' Action-Adventure-Spiel Crimson Desert gewartet haben, haben wir sehr gute Neuigkeiten zu teilen. Der Entwickler hat angekündigt, dass das Spiel startklar ist und offiziell Gold erreicht hat.

Zu diesem Meilenstein wurde eine Erklärung veröffentlicht, in der Pearl Abyss den Fans für ihre Unterstützung für das Spiel dankt.

"Wir danken unseren Fans auf der ganzen Welt aufrichtig dafür, dass sie uns auf dieser bedeutungsvollen Reise begleitet haben. Dank Ihrer Unterstützung haben wir diesen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir freuen uns darauf, Sie auf dem Kontinent Pywel willkommen zu heißen."

Das Programm wird auf PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Geräten debütiertCrimson Desert und wird am 19. März 2026 auf den Markt kommen. Mehr zum Spiel findest du hier in unserer neuesten Vorschau.