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Wenn du eine neue IP wählen müsstest, die 2026 die Diskussion dominieren wird, wäre es zweifellos Crimson Desert. Pearl Abyss' Open-World-Einzelspieler-Titel steht kurz vor drei Monaten weltweit im Verkauf, und heute hat das Studio bestätigt, dass die Verkaufszahlen über sechs Millionen Exemplare überschritten haben.

Dieser Meilenstein ist ziemlich beeindruckend, besonders wenn man bedenkt, dass das Spiel, obwohl es ein Offline-Erlebnis ist, sich mit überraschender Geschwindigkeit weiterentwickelt hat. Wenn die Rezensionen bereits wenige Tage nach dem Start durch die schiere Anzahl und Tiefe der Patches obsolet waren, haben die aufeinanderfolgenden Verbesserungen der Lebensqualität und Änderungen an der Geschichte das Spiel in etwas ganz anderes verwandelt als das, was wir zuerst gesehen haben. Und noch einzigartiger, wenn das überhaupt möglich ist. Man muss sich nur das Bild ansehen, das Pearl Abyss geteilt hat, um den Verkaufsmeilenstein zu feiern.

Ja, es gibt jetzt Züge. Und es ist noch mehr in Planung, denn es wurde bestätigt, dass es zwischen Juni und September weitere Updates geben wird, die "Story-Anpassungen, neue Kampfinhalte, Cross-Save-Unterstützung zwischen PC, PlayStation und Xbox sowie verschiedene Verbesserungen der Lebensqualität enthalten." Ganz zu schweigen von der Fortsetzung von Kliffs Geschichte in einem vollständigen DLC, die sich derzeit in Entwicklung befindet.

Hast du schon Crimson Desert gespielt?