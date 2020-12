Crimson Desert: erste Gameplay-Szenen aus dem MMORPG

You're watching Werben

Unsere News von den Game Awards reißen nicht ab. Auch die Entwickler von Pearl Abyss hatten mit einem ersten Gameplay-Trailer zu Crimson Desert etwas zu zeigen. Das Open-World-Action-Adventure soll im Winter 2021 für "Konsolen und PC" erscheinen.

"Der neue 4K-Trailer präsentiert einen ersten Ausschnitt dessen, was Spieler in Sachen Geschichte und Gameplay-Elemente in Crimson Desert erwartet. So wird der Protagonist des Spiels enthüllt: Macduff ist ein von der Obrigkeit unterdrückter Söldner, der darum kämpft, sein Land zurück zu erobern. Auch wird in einem kleinen Ausschnitt gezeigt, wie Macduff einige der wichtigsten Mitglieder seiner Söldnerbande trifft, mit der er zusammen den Kontinent Pywel bereist und es mit den vielen Gefahren aufnimmt. Im Verlauf des Videos folgt ein erster Eindruck des Kampfsystems von Crimson Desert, darunter turbulente PvP- und gewaltige Boss-Kämpfe.

Bei Crimson Desert handelt es sich um Pearl Abyss' umfangreichstes Projekt seit Black Desert. Während der fünf Jahre, die Black Desert bereits auf dem Markt ist und ständig erweitert wird, konnte das Spiel bereits über 40 Millionen Spieler auf PC, Konsole und Mobilgeräten begeistern und über zwei Milliarden USD an Umsatz generieren. Mit Crimson Desert können Spieler eine neue, faszinierende Welt von Pearl Abyss erkunden, voller Story-lastigem Gameplay, beeindruckender Graphik und einem unvergleichbaren Kampfsystem."

Hier geht es zum Gameplay-Trailer: