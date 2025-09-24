Crimson Desert erscheint am 19. März Veröffentlichungsdatum

HQ

Das Singleplayer-Action-Fantasy-Spiel von Pearl Abyss, Crimson Desert, hat jetzt ein neues Veröffentlichungsdatum. Nachdem sie Anfang des Jahres aus dem Jahr 2025 in das erste Quartal 2026 verschoben wurden. Jetzt wissen wir, dass es am 19. März kommt.

Er wurde heute Abend auf dem PlayStation State of Play zusammen mit einem neuen Trailer enthüllt, der mehr von Crimson Desert zeigt, und wir wissen jetzt, dass wir im nächsten März in der Lage sein werden, uns in Pywel zu stürzen und als Kliff Abenteuer zu erleben.

Crimson Desert ist ein Fantasy-Actionspiel mit einer großen Fülle an Kampfoptionen. Wenn du ein paar detailliertere Eindrücke zum Spiel haben möchtest, schau dir unsere Gameplay-Vorschau hier an.