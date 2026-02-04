Crimson Desert Entwickler antwortet, ob das Spiel zu gut ist, um wahr zu sein

HQ

Obwohl es eine enorme Begeisterung um das kommende Action-RPG gibt Crimson Desert – das Spiel hat schließlich gerade 2 Millionen Wunschlisten erreicht –, gibt es auch eine gehörige Besorgnis. Das Spiel wirkt für viele Spieler "zu schön, um wahr zu sein".

Dieses Konzept ist so weit verbreitet, dass der PR-Leiter des Spiels, Will Powers, kürzlich in einem Interview mit Luke Stephens darüber sprach. Stephens fragte, ob das Spiel wirklich zu gut sei, um wahr zu sein, worauf Powers antwortete, dass es selbst intern Bedenken gebe, ob das Spiel so gut spiele, wie es aussah.

"Weil das Spiel seit sechs Jahren in Entwicklung ist," sagte Powers. "Manches von dem, was ursprünglich veröffentlicht wurde, ist inzwischen gar nicht mehr relevant." Er verwies auf den Ankündigungstrailer von 2019 als Beispiel für etwas, das das Publikum verwirren könnte, da es nicht umfasst, was Crimson Desert ist.

Dennoch hat Powers große Hoffnungen in das Spiel und sagt später im Interview, er glaube, es sei eine Mischung aus The Witcher 3: Wild Hunt und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Powell sprach auch Performance-Bedenken an und sagte, dass es keine Frame-Caping gibt und dass die Leute beeindruckt sein werden, wie gut die Engine auf modernen Systemen läuft.

Crimson Desert erscheint am 19. März für Xbox Series X/S, PS5 und PC.